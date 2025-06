Spiel abgesagt!

🎭 Denn wir haben es nicht geschafft, genug Helden in kurzen Hosen aufzutreiben! 😬

Ob’s an der Hitze lag?

Ob René zu laut gemeckert hat?

Oder Knolli einfach wieder beim Hausaufgaben kontrollieren? ✏️📒

Man weiß es nicht. Man munkelt viel.

💬 Was wir wissen:

Spiel fällt aus.

Punkte bleiben bei Holzthaleben.

Und wir schulden der Mannschaft ne Kiste Bier fürs nächste Mal. 🍻

🎯 Fazit:

Wir wollten… wir konnten… aber wir waren zu wenig.

(So fühlt sich das also an, wenn man beim Training nie „hier!“ sagt…)

#KaderKnappheit

#RenéHatTrotzdemGemeckert

#KevinImTorAberAlleinHilftNicht

#NächsteWocheWiederMit11

#SpGGeisterelf

📣 Die letzten Worte der Redaktion für diese Saison…

Und damit schließen wir das letzte Kapitel einer Saison voller Tore, Grätschen, Glanzparaden – und natürlich Meckereien von René. 😄

⚽ Ein riesiges DANKE an alle, die diese Spielzeit zu dem gemacht haben, was sie war:

– unseren Spielern, die mal wieder mehr Herz als Kondition gezeigt haben

– unseren Zuschauern, die selbst bei Regen tapfer an der Seitenlinie standen

– und natürlich den Kindern, die jedes Spiel in ein kleines Familienfest verwandelt haben (inkl. Platzstürme nach dem Abpfiff 🍭).

🧤 Kevin hat wieder Bälle gehalten, als hätte er Saugnäpfe an den Handschuhen.

📢 René hat meckernd durchs Mittelfeld regiert.

🥳 Und wir alle haben gelacht, gefightet, gefeiert.

Jetzt heißt’s: Schuhe auslüften lassen, Bänder heilen und Bier kaltstellen. 🍺

Wir freuen uns auf euch in der nächsten Saison – mit frischer Motivation und hoffentlich mehr Spielern als Absagen!

In diesem Sinne:

Danke für euren Support – wir sind raus für diese Saison!

❤️ Euer Redaktionsteam der SpG Rottleben/Göllingen

#Saisonende #SpGPower #DankeEuchAllen #KevinImHerz #RenéMeckertSchonWegenDerSommerpause