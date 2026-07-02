 2026-07-01T07:36:38.002Z

Vereinsnachrichten

Spieka Sportwoche

von Sascha von Oehsen · Heute, 08:16 Uhr · 0 Leser

Auch in diesem Jahr geht die Spieka Sportwoche wieder mit einem vollen Teilnehmerfeld an den Start. Vom 03.07 bis zum 11.07 geht es auf dem Sportplatz in Spieka wieder zur Sache. Für die Verpflegung vor Ort ist ausreichend gesorgt.