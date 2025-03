Spieka erwartet zum Rückrundenauftakt den Tabellenführer

Die Vorbereitung neigt sich dem Ende entgegen und am kommenden Sonntag geht die Rückrunde los. Auf dem heimischen Knill trifft der SVS auf kein geringeres Team als die zweite Mannschaft der SF Sahlenburg, die nach einer überragenden Hinrunde Tabellenführer ist.

Auf die Vorbereitung blickt Kersten zufrieden zurück, denn man konnte gegen zwei höherklassige Mannschaften gewinnen und auch spielerisch über weite Teile des Spiels überzeugen. Leider wurden zuletzt die Spiele gegen Langen II und den FC Lune abgesagt. Nichtsdestotrotz konnte man am gestrigen Sonntag ein internes Testspiel mit 10 vs. 10 auf dem gesamten Spielfeld absolvieren, was dank der Kadergröße möglich war.