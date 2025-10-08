Spieka baut den Vorsprung aus

Der SV Spieka feierte am Dienstagabend den achten Sieg in Folge. Dabei erwies sich der FC Geestland II als starker Gegner und gestaltete das Geschehen bis in die Endphase hinein offen.

Der Außenseiter hielt über weite Strecken mit, sodass die rund 100 Zuschauenden eine spannende Begegnung zu sehen bekamen. Die zuletzt mehrfach im Ligabetrieb deutlich siegenden Gäste mussten sich bis zur 65. Minute gedulden, ehe Defensivakteur Veit Fenrich das Führungstor erzielte. Fünf Zeigerumdrehungen darauf erhöhte Adam Finger auf 0:2. Die Geestländer Reserve gab sich allerdings noch nicht geschlagen und verkürzte durch Marvin Wierk - 1:2 (80.). Für Klarheit sorgte schließlich das in der 1. Kreisklasse herausstechende SVS-Sturmduo. Erst bediente Jan-Niklas Kersten Torjäger Florian Alexander, dann traf der Spielertrainer selbst zum 1:4-Endstand.