Spiegeltrick wirkt zu spät – Zorneding verliert gegen Dorfen

Zorneding – Der TSV Zorneding hat in der Bezirksliga Ost eine Heimniederlage kassiert. Die Zornedinger unterlagen dem TSV Dorfen am Sonntagnachmittag mit 2:3 (0:3) Toren. Nach dem 3:1-Erfolg unter der Woche im Derby gegen den TSV Ebersberg wollte die Mannschaft von Sascha Bergmann eigentlich den Schwung mitnehmen, doch die Zornedinger gerieten gegen Dorfen vor allem in der Anfangsphase zunehmend unter Druck.

„Dorfen war physisch sehr präsent und hat hinten mit einer Dreierkette gespielt. Das hat uns überrascht. Eventuell hätten wir früher reagieren müssen, aber im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer“, so Bergmann, der seine Elf im Vergleich zur Partie gegen Ebersberg auf fünf Positionen verändern musste. Angreifer Luis Mikusch fehlte verletzungsbedingt. „Bei anderen war das Risiko einfach zu hoch“, erklärte der TSV-Coach die Ausfälle von Markus Weth und Daniel Winzer.

Nach rund zehn Minuten musste sich Zornedings Schlussmann Michael Pohn erstmals geschlagen geben. Nach einer verunglückten Klärungsaktion der gastgebenden Defensivabteilung stand ein Dornacher Stürmer goldrichtig (10.). Ein Eckball führte kurz darauf zum 2:0 für die Gäste (17.) und ein Eigentor durch Zornedings Kapitän Markus Bayer (18.) sorgte schon früh für klare Verhältnisse zuungunsten der Bergmann-Elf.

Maximilian Hotz verpasste den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer, als er mit einem Schuss von der Strafraumkante am Querbalken scheiterte. „In der Halbzeitpause haben wir umgestellt und das Dornacher System gespiegelt. Es lief dann besser. Wir waren wesentlich präsenter und haben uns dagegengestemmt“, berichtete Bergmann.

Nach einer Flanke von Yazar Taskin traf Maximilian Hotz zum 1:3 (52.). Der eingewechselte Michael Witaschek setzte einen Hotz-Freistoß per Kopf am kurzen Pfosten in die Maschen (79.) und ließ somit nochmal Spannung aufkommen. „Leider haben wir es in der Schlussphase verpasst, den ein oder anderen Ball einfach in die Box zu schlagen anstatt es spielerisch lösen zu wollen“, bemängelte Bergmann.