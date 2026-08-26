Spiegelbild der Vorbereitung: TSV Hechendorf verspielt zum Saisonstart 2:0-Führung und verliert 2:5

Hechendorf,25.08.2026, Fußball TSV Hechendorf, Torwart – Foto: Andrea Jaksch

Der TSV Hechendorf hat sein erstes Saisonspiel in der Kreisklasse 1 gegen Geiselbullach II verloren. Drei Gegentore nach Standards ärgern den neuen Trainer besonders.

TSV Hechendorf – TSV Geiselbullach II 2:5 (2:1) Tore: 1:0 T. Hübsch (11.), 2:0 Zellermann (16.), 2:1 Puhlmann (30.), 2:2 Dähn (56.), 2:3, 2:4 Döhler (69., 78.), 2:5 Schuhmann (88.)

Fast schon ein Spiegelbild der Vorbereitung war der Saisonauftakt der Hechendorfer Kreisklasse-Fußballer am Dienstagabend am heimischen Schluchtweg. Wie in den Testspielen gelang es der Elf des neuen Trainers Frederik Waltscheff gegen Geiselbullachs Zweite nicht, sich für ihren Aufwand zu belohnen. Am Ende verloren die Gastgeber deutlich. „Drei Gegentore nach Standards ärgern mich besonders. Sonst nehmen wir hier vielleicht einen Punkt mit“, urteilte Waltscheff.

Auch ihre Dominanz aus der Anfangsphase konnten die Pilsenseer nicht über die volle Spielzeit transportieren. Infolge schön herauskombinierter Treffer von Tassilo Hübsch und Neuzugang Patrick Zellermann hatten die Hausherren schon nach 16 Minuten mit 2:0 geführt. „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen – und hätten sogar erhöhen können“, sagte der Trainer. Die Möglichkeiten blieben jedoch ungenutzt, und Geiselbullach II schlug auf der Gegenseite eiskalt zu.

Als die Gäste das Resultat gegen Mitte des zweiten Durchgangs gedreht hatten, war Hechendorf bereits die Luft ausgegangen. „Der Gegner konnte mit Kreisliga-Qualität nachlegen. Bei uns hat man leider gemerkt, dass noch acht Spieler des festen Kaders fehlen“, bedauerte Waltscheff. kd