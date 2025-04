»Spiegelbild der Saison«: Kareth feiert in der 94. Minute

Was für ein Ende, was für ein Drama am Regensburger Weinweg! Drei Spieltage vor dem Saisonende hat der TSV Kareth die direkte Abstiegszone der Landesliga Mitte wieder verlassen können. Während der FC Amberg am Samstag mit 1:7 untergegangen war, feierten die Lappersdorfer tags darauf einen Last-Minute-Sieg beim FC Kosova Regensburg. Der ist durch die bittere Niederlage selbst noch nicht ganz gerettet. Die Crunch Time dieses Lokalderbys hatte es in sich. Erst ließ Kosova die Mega-Chance auf den Lucky Punch liegen, um kurz darauf – in der vierten Minute der Nachspielzeit – durch Tobias Witzmanns Kopfballtor zum 2:3 selbst den Todesstoß zu erhalten.