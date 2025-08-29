 2025-08-28T05:22:00.927Z

Spielvorbericht
Bei den SF Troisdorf - hier im Duell mit dem TuS Mondorf II - hat sich im Kader einiges getan.
Bei den SF Troisdorf - hier im Duell mit dem TuS Mondorf II - hat sich im Kader einiges getan. – Foto: Christoph Tiroux

Spich wagt neuen Anlauf - Erneuerte SF Troisdorf fordern TuS Birk

Kreisliga A Sieg: Der 1. FC Spich hat den Aufstieg in der vergangenen Saison knapp verpasst. Am ersten Spieltag geht es gegen Aufsteiger TuS Winterscheid.

Viel kann sich die Reserve des 1. FC Spich II mit Blick auf die vergangene Saison nicht vorwerfen. Das Team von Trainer André Becker stellte mit Abstand die beste Offensive der Kreisliga A Sieg, hielt auch defensiv auf Topniveau dicht und verpasste den Aufstieg am Ende doch um zwei Punkten. Der SV Leuscheid setzte sich letztlich durch. Nun wagt die Spich-Reserve einen neuen Anlauf und trifft am ersten Spieltag auf einen Liga-Neuling.

Strzyga: Favorit ganz klar Spich II

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
TuS Winterscheid
TuS WinterscheidWinterscheid
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich II
15:15

Für Aufsteiger TuS Winterscheid ist es direkt eine maximal schwierige Bewährungsprobe - und der Respekt beim Aufsteiger ist groß. "Mein persönlicher Favorit ist ganz klar Spich II – dicht gefolgt vom FSV Neunkirchen-Seelscheid II. André Becker und sein Team leisten dort seit Jahren hervorragende Arbeit, haben sich konstant weiterentwickelt und sind in der vergangenen Saison nur hauchdünn am Aufstieg gescheitert ist", sagte Jan Strzyga, der sportliche Leiter des TuS im FuPa-Teamcheck. Die A-Liga ist für Winterscheid Neuland, entsprechend der Klassenerhalt das ganz klar ausgemachte Ziel. Für den 1. FC Spich II ist es derweil der Start in einen Ausdauerlauf, das dürfte eine der Lehren aus der vergangenen Saison sein - vereinzelte Fehler sind im Aufstiegsrennen erlaubt, die größte Konstanz ist unter dem Strich aber meist Trumpf.

Runderneute SF Troisdorf wieder ein Topteam?

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
TuS Birk
TuS BirkTuS Birk
15:15

Bei den Sportfreunden Troisdorf ist im Sommer einiges passiert. Die Sportfreunde sind seit ihrem Bezirksliga-Abstieg 2018 immer oben mit dabei gewesen - nun haben einige Stammkräfte das Team verlassen. Die Verantwortlichen um den sportlichen Leiter Andreas Heuchtkötter haben nachgelegt. Wie schnell sich das neue Konstrukt finden kann, gilt es nun zu beweisen. Im vergangenen Jahr hatte der TuS Birk noch die Rolle des guten Aufsteigers. Jetzt ist das Team von Trainer Sebastian Hunjet kein Neuling mehr. Die Partie gegen Troisdorf kann direkt ein guter Gradmesser sein, wo der TuS zu Beginn der Saison steht. Am letzten Spieltag der Vorsaison trennten sich Birk und die Sportfreunde mit 4:4.

Die weiteren Spiele des 1. Spieltags

So., 31.08.2025, 13:00 Uhr
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf II
FC Kosova Sankt Augustin
FC Kosova Sankt AugustinFC Kosova
13:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis II
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Umutspor Troisdorf
SV Umutspor TroisdorfSV Umutspor
SV Allner-Bödingen
SV Allner-BödingenA.-Bödingen
15:00

So., 31.08.2025, 13:15 Uhr
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel. II
Türkischer FC Inter Troisdorf
Türkischer FC Inter TroisdorfInter T´dorf
13:15

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
SV Fortuna Müllekoven
SV Fortuna MüllekovenMüllekoven
SV Bergheim 1937
SV Bergheim 1937SV Bergheim
15:15

So., 31.08.2025, 12:30 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel II
TSV 06 Wolsdorf
TSV 06 WolsdorfTSV Wolsdorf
12:30

