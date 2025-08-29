Spich wagt neuen Anlauf - Erneuerte SF Troisdorf fordern TuS Birk

Für Aufsteiger TuS Winterscheid
ist es direkt eine maximal schwierige Bewährungsprobe - und der Respekt beim Aufsteiger ist groß. "Mein persönlicher Favorit ist ganz klar Spich II – dicht gefolgt vom FSV Neunkirchen-Seelscheid II
. André Becker und sein Team leisten dort seit Jahren hervorragende Arbeit, haben sich konstant weiterentwickelt und sind in der vergangenen Saison nur hauchdünn am Aufstieg gescheitert ist", sagte Jan Strzyga
, der sportliche Leiter des TuS im FuPa-Teamcheck
. Die A-Liga ist für Winterscheid Neuland, entsprechend der Klassenerhalt das ganz klar ausgemachte Ziel. Für den 1. FC Spich II ist es derweil der Start in einen Ausdauerlauf, das dürfte eine der Lehren aus der vergangenen Saison sein - vereinzelte Fehler sind im Aufstiegsrennen erlaubt, die größte Konstanz ist unter dem Strich aber meist Trumpf.
Runderneute SF Troisdorf wieder ein Topteam?
So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
Bei den Sportfreunden Troisdorf
ist im Sommer einiges passiert. Die Sportfreunde sind seit ihrem Bezirksliga-Abstieg 2018 immer oben mit dabei gewesen - nun haben einige Stammkräfte das Team verlassen
. Die Verantwortlichen um den sportlichen Leiter Andreas Heuchtkötter haben nachgelegt. Wie schnell sich das neue Konstrukt finden kann, gilt es nun zu beweisen. Im vergangenen Jahr hatte der TuS Birk
noch die Rolle des guten Aufsteigers. Jetzt ist das Team von Trainer Sebastian Hunjet
kein Neuling mehr. Die Partie gegen Troisdorf kann direkt ein guter Gradmesser sein, wo der TuS zu Beginn der Saison steht. Am letzten Spieltag der Vorsaison trennten sich Birk und die Sportfreunde mit 4:4.
Die weiteren Spiele des 1. Spieltags
So., 31.08.2025, 13:00 Uhr