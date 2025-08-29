Spich wagt neuen Anlauf - Erneuerte SF Troisdorf fordern TuS Birk

Viel kann sich die Reserve des 1. FC Spich II mit Blick auf die vergangene Saison nicht vorwerfen. Das Team von Trainer André Becker stellte mit Abstand die beste Offensive der Kreisliga A Sieg, hielt auch defensiv auf Topniveau dicht und verpasste den Aufstieg am Ende doch um zwei Punkten. Der SV Leuscheid setzte sich letztlich durch. Nun wagt die Spich-Reserve einen neuen Anlauf und trifft am ersten Spieltag auf einen Liga-Neuling.