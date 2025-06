Spich patzt - SV Leuscheid steigt in die Bezirksliga auf

Das Ding ist durch: Der SV Leuscheid steigt ein Jahr nach dem Abstieg direkt wieder in die Bezirksliga auf. Das hat zum einen mit dem eigenen 3:1-Erfolg über den TuS Birk zu tun, zum anderen aber mit dem Ausrutscher des 1. FC Spich II zur Unzeit. Gegen die Sportfreunde Troisdorf verlor die Spich-Reserve mit 1:3. Die Meisterschaft ist damit endgültig Futsch und um als Vizemeister noch aufzusteigen, bräuchte es am letzten Spieltag ein kleines Wunder - Trainer André Becker und Co. werden wohl mit einem weiteren Jahr in der A-Liga planen müssen.