Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der 1. FC Spich II erkämpfte sich gegen den SV Bergheim einen Punkt. – Foto: stefan.hahne@web.de
Spich oder Wolsdorf - wer hält den Anschluss?
Kreisliga A Sieg: Der 1. FC Spich II empfängt den TSV Wolsdorf. Beide haben gute Chancen, sich im Aufstiegskampf zu positionieren.
Mit den Sportfreunden Troisdorf und dem SV Bergheim haben sich zwei Teams mit jeweils 22 Punkten an der Spitze der Kreisliga A Sieg positioniert. Alleine stehen die beiden Topteams im Aufstiegsrennen aber ganz und gar nicht da. Mit dem TSV Wolsdorf und dem TuS Mondorf II (je 20 Punkte) befinden sich zwei Mannschaften in unmittelbarer Schlagdistanz, dahinter haben auch der 1. FC Spich II (18 Pkt.), Inter Troisdorf, der FC Kosova Sankt Augustin (je 17 Pkt.) und der FSV Neunkirchen-Seelscheid II (16 Pkt.) noch Möglichkeiten oben anzugreifen.
Gerade bei der Reserve des 1. FC Spich wird man nach dem kommenden Wochenende mehr wissen. Der Tabellenfünfte empfängt den Dritten TSV Wolsdorf. Zwei Punkte trennen die beiden Mannschaften, die eigentlich mit unterschiedlichen Erwartungen aus der Vorsaison gekommen waren. Schließlich kämpfte Spich lange um den Aufstieg, während Wolsdorf als Elfter in anderen Sphären unterwegs war. Fakt ist: Jetzt geht es darum, wer den Anschluss an die Spitze hält - im Falle der Spich-Reserve logischerweise noch akuter als beim TSV.
Beim TuS Birk wird man mit Sicherheit gut nachvollziehen können, wie die Gefühlslage bei Fortuna Müllekoven aktuell ist. Als Aufsteiger ist Müllekoven mit elf Punkten bislang sehr vernünftig unterwegs, kratzte beim 1:2 in der vergangenen Woche sogar an der Überraschung gegen Spitzenreiter Sportfreunde Troisdorf. Noch besser lief es in der vergangenen Saison beim TuS Birk, damals ebenfalls Aufsteiger und furios in die Spielzeit gestartet. Am Ende stand ein starker sechster Platz, von dem aktuell nicht mehr viel übrig ist. Mit sieben Punkten steckt Birk nach zehn Spielen im Keller fest und braucht dringend drei Zähler gegen Müllekoven.