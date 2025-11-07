Spich oder Wolsdorf - wer hält den Anschluss?

Gerade bei der Reserve des 1. FC Spich wird man nach dem kommenden Wochenende mehr wissen. Der Tabellenfünfte empfängt den Dritten TSV Wolsdorf. Zwei Punkte trennen die beiden Mannschaften, die eigentlich mit unterschiedlichen Erwartungen aus der Vorsaison gekommen waren. Schließlich kämpfte Spich lange um den Aufstieg, während Wolsdorf als Elfter in anderen Sphären unterwegs war. Fakt ist: Jetzt geht es darum, wer den Anschluss an die Spitze hält - im Falle der Spich-Reserve logischerweise noch akuter als beim TSV.

Die weiteren Spiele des 11. Spieltags

Beim TuS Birk wird man mit Sicherheit gut nachvollziehen können, wie die Gefühlslage bei Fortuna Müllekoven aktuell ist. Als Aufsteiger ist Müllekoven mit elf Punkten bislang sehr vernünftig unterwegs, kratzte beim 1:2 in der vergangenen Woche sogar an der Überraschung gegen Spitzenreiter Sportfreunde Troisdorf. Noch besser lief es in der vergangenen Saison beim TuS Birk, damals ebenfalls Aufsteiger und furios in die Spielzeit gestartet. Am Ende stand ein starker sechster Platz, von dem aktuell nicht mehr viel übrig ist. Mit sieben Punkten steckt Birk nach zehn Spielen im Keller fest und braucht dringend drei Zähler gegen Müllekoven.