 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielvorbericht
Der 1. FC Spich II erkämpfte sich gegen den SV Bergheim einen Punkt.
Der 1. FC Spich II erkämpfte sich gegen den SV Bergheim einen Punkt. – Foto: stefan.hahne@web.de

Spich oder Wolsdorf - wer hält den Anschluss?

Kreisliga A Sieg: Der 1. FC Spich II empfängt den TSV Wolsdorf. Beide haben gute Chancen, sich im Aufstiegskampf zu positionieren.

Kreisliga A Sieg
Neunk.-Seel. II
1. FC Spich II
SV Bergheim
TuS Mondorf II

Mit den Sportfreunden Troisdorf und dem SV Bergheim haben sich zwei Teams mit jeweils 22 Punkten an der Spitze der Kreisliga A Sieg positioniert. Alleine stehen die beiden Topteams im Aufstiegsrennen aber ganz und gar nicht da. Mit dem TSV Wolsdorf und dem TuS Mondorf II (je 20 Punkte) befinden sich zwei Mannschaften in unmittelbarer Schlagdistanz, dahinter haben auch der 1. FC Spich II (18 Pkt.), Inter Troisdorf, der FC Kosova Sankt Augustin (je 17 Pkt.) und der FSV Neunkirchen-Seelscheid II (16 Pkt.) noch Möglichkeiten oben anzugreifen.

Spich braucht drei Punkte für den Anschluss

So., 09.11.2025, 13:00 Uhr
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich II
TSV 06 Wolsdorf
TSV 06 WolsdorfTSV Wolsdorf
13:00live

Gerade bei der Reserve des 1. FC Spich wird man nach dem kommenden Wochenende mehr wissen. Der Tabellenfünfte empfängt den Dritten TSV Wolsdorf. Zwei Punkte trennen die beiden Mannschaften, die eigentlich mit unterschiedlichen Erwartungen aus der Vorsaison gekommen waren. Schließlich kämpfte Spich lange um den Aufstieg, während Wolsdorf als Elfter in anderen Sphären unterwegs war. Fakt ist: Jetzt geht es darum, wer den Anschluss an die Spitze hält - im Falle der Spich-Reserve logischerweise noch akuter als beim TSV.

TuS Birk auf der Suche nach der Euphorie

So., 09.11.2025, 14:45 Uhr
TuS Birk
TuS BirkTuS Birk
SV Fortuna Müllekoven
SV Fortuna MüllekovenMüllekoven
14:45

Beim TuS Birk wird man mit Sicherheit gut nachvollziehen können, wie die Gefühlslage bei Fortuna Müllekoven aktuell ist. Als Aufsteiger ist Müllekoven mit elf Punkten bislang sehr vernünftig unterwegs, kratzte beim 1:2 in der vergangenen Woche sogar an der Überraschung gegen Spitzenreiter Sportfreunde Troisdorf. Noch besser lief es in der vergangenen Saison beim TuS Birk, damals ebenfalls Aufsteiger und furios in die Spielzeit gestartet. Am Ende stand ein starker sechster Platz, von dem aktuell nicht mehr viel übrig ist. Mit sieben Punkten steckt Birk nach zehn Spielen im Keller fest und braucht dringend drei Zähler gegen Müllekoven.

Die weiteren Spiele des 11. Spieltags

So., 09.11.2025, 12:30 Uhr
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf II
SV Umutspor Troisdorf
SV Umutspor TroisdorfSV Umutspor
12:30



So., 09.11.2025, 15:15 Uhr
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
TuS Winterscheid
TuS WinterscheidWinterscheid
15:15



So., 09.11.2025, 15:15 Uhr
Türkischer FC Inter Troisdorf
Türkischer FC Inter TroisdorfInter T´dorf
SV Bergheim 1937
SV Bergheim 1937SV Bergheim
15:15



So., 09.11.2025, 15:15 Uhr
SV Allner-Bödingen
SV Allner-BödingenA.-Bödingen
FC Kosova Sankt Augustin
FC Kosova Sankt AugustinFC Kosova
15:15



So., 09.11.2025, 12:30 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis II
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel II
12:30



So., 09.11.2025, 14:45 Uhr
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel. II
14:45



>>> Die Tabelle der Kreisliga A Sieg

Aufrufe: 07.11.2025, 14:30 Uhr
Niklas BienAutor