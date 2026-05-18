Spich mit Befreiungsschlag und turbulente Schlussphasen

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid und der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind setzten ihre Serien fort - gleichzeitig patzte der SV Grün-Weiss Brauweiler erneut. Im Keller verpassten der SV Schlebusch und die Spielvereinigung Flittard spät wichtige Dreier, während der 1. FC Spich Big-Points sammelte. Das war der 27. Spieltag:
Auch der FV Bad Honnef konnte den Siegeslauf des SC Borussia Lindenthal-Hohenlind nicht stoppen. Dabei gingen die Hausherren durch einen Treffer von Jan Carl Schmitz mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause.
"Gerade die erste Halbzeit war eine Top-Halbzeit von uns gegen die Top-Rückrundenmannschaft. Das einzige Haar in der Suppe war, dass wir nicht höher führten in der Halbzeit. Da hätte es gut und gerne zwei, oder 3:0 stehen können. Das haben wir leider nicht geschafft", verriet Benjamin Krayer, Cheftrainer des FV.
SC-Keeper Nick Esser und die Latte verhinderten einen hohen Rückstand des Tabellenzweiten. Die vergebenen Chancen sollten sich im zweiten Abschnitt rächen, denn Jacob Göker markierte den 1:1-Ausgleich (53.). "Es war uns klar in der Halbzeit, dass Hohenlind mehr investieren wird. In der zweiten Halbzeit ist es unglücklich, dass wir durch eine gut getretene Standardsituation, die auch schwer zu verteidigen ist, das 1:1 kassieren und dadurch der Gegner von jetzt auf gleich sowohl ergebnistechnisch, als auch emotional im Spiel ist", erklärte der Übungsleiter.
In der Folgezeit drückte die Borussia auf die erstmalige Führung in dieser Partie. Lange sah es nach einer Punkteteilung beider Klubs aus, bis Satoru Ogino den Ball in der Nachspielzeit im Netz unter brachte. "Dann muss man leider sagen, dass es hinten raus gar nicht unverdient ist, dass wir verlieren, weil Hohenlind schon eine Reihe an Chancen hatte", sagte Krayer. Er fügte noch hinzu: "Ich glaub auch ein Unentschieden wäre nicht unverdient gewesen, aber wie das so oft ist in diesen Spielen, dass die Mannschaften, die ganz oben stehen oftmals so Spiele auf ihre Seite ziehen."
Nach drei ungeschlagenen Duellen in Serie musste sich seine Mannschaft wieder geschlagen geben. Der Chefcoach hatte allerdings nur lobende Worte für sein Team übrig: "Eine absolute Top-Leistung meiner Truppe und ich glaube insgesamt ein sehr ordentliches bis gutes Landesliga-Spiel und jetzt können wir positiv in die letzten drei Saisonspiele gehen."
Bad Honnef verblieb auf Platz vier. Hohenlind setzte die Siegesserie fort und blieb an Neunkirchen dran.
Die weiteren Partien:
Der FV Wiehl verliert deutlich beim FV Bonn-Endenich und muss somit weiterhin um den Erhalt der Klasse bangen. Ein Eigentor von Yannick Zwiebel (5.) sorgte für die Führung der Hausherren, ehe Yannik Clemens (33.) ausglich. Doch noch kurz vor Halbezitpause sorgte ein dreifacher Schlag von Aboubakr Mohammed Salih Isdayrah (39.), Saint-Ric Batantou (40.) und Ilias Zlon Sereke (45.) für eine komfortable 4:1-Halbzeitführung der Heimmannschaft. Im zweiten Abschnitt war es Alihan Zor, der das Spiel mit dem 5:1 entschied (61.). Die beiden letzten Treffer der Partie markierten Yekcan Rupak Yildrim (77.) und Ebrima Demba (79.) für den 6:2-Endstand. Endenich verkürzte den Abstand auf Rang fünf. Wiehl bleibt knapp über dem Strich.
Die Spielvereinigung Flittard verpasste spät wichtige Punkte im Keller. Durch einen doppelten Adam Bouali (43., 61.) und dem zwischenzeitlichen Treffer zum 1:1 von Moritz Tim Blumenthal führte der Abstiegskandidat nach 61. Minuten mit 2:1, ehe Alexander Miguel Moll zehn minuten vor Schluss auf 3:1 erhöhte. Es sah schwer nach Big-Points für Flittard aus, doch der SC Blau-Weiß Köln schlug zurück. Zunächst verkürzte Fabio Dopierala auf 2:3 (85.), bevor Blumenthal kurz vor dem Ende der Partie den 3:3-Endstand besorgte (89.). Die Spielvereinigung verblieb in der roten Zone. Die Kölner rutschten trotz des späten Punktgewinns auf Rang acht ab.
Ähnlich turbulent wie in Flittard wurde es zwischen dem SC Rheinbach und Liga-Primus FSV SW Neunkirchen-Seelscheid. Dabei schien die Partie bereits nach dem ersten Durchgang entschieden zu sein, denn der Favorit führte deutlich mit 5:0. Marc Schneider (19.), Tim Dreilich (33.), Kjell Simnonia (37.), Niklas Krämer (40.) und Phillip Schulz (43.) waren erfolgreich. Doch der SC schlug im zweiten Abschnitt zurück. Ein doppelter Elvin Jashari verkürzte auf 2:5 (55., 64.). In der Schlussphase vergab der Angreifer einen Elfemter zum Hattrick (86.), doch Kei Saito markierte kurz darauf das 3:5. Die Aufholjagd kam jedoch zu spät und somit ging der FSV einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft. Rheinbach rutscht auf Platz neun.
Der SV Grün-Weiss Brauweiler patzte erneut im Titelrennen. Es dauerte lange bis etwas im Duell mit dem SV Schlebusch passierte, doch dann flog Jonas Jansen in der 74. Minute auf Seiten der Gastgeber vom Platz. In Überzahl markierte Mathias Janeczko das 1:0 der Gäste (82.). Doch auch der SV schwächte sich daraufhin mit einem Platzverweis - Maurice Mayer sah die Ampelkarte (85.). In der Folgezeiot versuchte der Underdog den knappen Vorsprung mit allen Mitteln über die Zeit zu bringen, doch Matti Fiedler sorgte in der fünften Minute der Nachspielzeit für den 1:1-Endstand. Schlebusch verpasste einen Befreiungsschlag, während der Aufstieg für Brauweiler in weite Ferne rückte.
Es bleibt eine bittere Saison für den Absteiger SC Fortuna Bonn. Nach der bitteren 0:1-Pleite in Nümbrecht verlor der Tabellenletzte erneut mit 0:1 gegen den TuS Marialinden. Den goldenen Treffer erzielte Luke Janzen in der 89. Minute. Durch den Erfolg bestätigte der TuS seine starke Form und eroberte den siebten Platz. Der SC muss weiterhin auf einen Erfolg warten.
Im Tabellenkeller ging der 1. FC Spich als großer Gewinner hervor. Durch einen klaren 3:0-Erfolg gegen den SSV Homburg-Nümbrecht setzte sich der FC von den direkten Abstiegsplätzen ab. Fabian Kirst (12.), Ege Sentop (30.) und Jonas Degenhart netzten für Spich. Der SSV verblieb trotz der Pleite auf Platz fünf. Der FC hat nun fünf Zähler Vorsprung auf die rote Zone.