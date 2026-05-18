Spich mit Befreiungsschlag und turbulente Schlussphasen

Spich setzt sich von der roten Zone ab – Foto: Marco Bader

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid und der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind setzten ihre Serien fort - gleichzeitig patzte der SV Grün-Weiss Brauweiler erneut. Im Keller verpassten der SV Schlebusch und die Spielvereinigung Flittard spät wichtige Dreier, während der 1. FC Spich Big-Points sammelte. Das war der 27. Spieltag:

Trotz starker Leistung: Bad Honnef geht leer aus

Auch der FV Bad Honnef konnte den Siegeslauf des SC Borussia Lindenthal-Hohenlind nicht stoppen. Dabei gingen die Hausherren durch einen Treffer von Jan Carl Schmitz mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

"Gerade die erste Halbzeit war eine Top-Halbzeit von uns gegen die Top-Rückrundenmannschaft. Das einzige Haar in der Suppe war, dass wir nicht höher führten in der Halbzeit. Da hätte es gut und gerne zwei, oder 3:0 stehen können. Das haben wir leider nicht geschafft", verriet Benjamin Krayer, Cheftrainer des FV. SC-Keeper Nick Esser und die Latte verhinderten einen hohen Rückstand des Tabellenzweiten. Die vergebenen Chancen sollten sich im zweiten Abschnitt rächen, denn Jacob Göker markierte den 1:1-Ausgleich (53.). "Es war uns klar in der Halbzeit, dass Hohenlind mehr investieren wird. In der zweiten Halbzeit ist es unglücklich, dass wir durch eine gut getretene Standardsituation, die auch schwer zu verteidigen ist, das 1:1 kassieren und dadurch der Gegner von jetzt auf gleich sowohl ergebnistechnisch, als auch emotional im Spiel ist", erklärte der Übungsleiter.