SpG Vierraden/Gartz triumphiert – VfB Gramzow blickt nach vorn

Der Klosterruinencup des VfB Gramzow hat sich am heutigen Freitagabend einmal mehr als stimmungsvoller und sportlich anspruchsvoller Fixpunkt im vorweihnachtlichen Hallenfußball erwiesen. Beim Turnier der zweiten Herrenmannschaften in der Randow-Halle in Löcknitz wurde intensiver, temporeicher Fußball geboten. Während sich am Ende die SpG Vierraden/Gartz den Turniersieg sicherte, richtet sich der Blick nun auf das morgige Hauptturnier der ersten Herren, bei dem der Gastgeber als Titelverteidiger antritt.

Das Turnier der zweiten Herren wurde in zwei Vierergruppen ausgetragen. In der Gruppe A setzte sich der VfB Gramzow II mit drei Siegen aus drei Spielen durch. Acht erzielte Treffer bei nur einem Gegentor und neun Punkte belegten eindrucksvoll die Dominanz des Gastgebers in der Gruppenphase. Dahinter folgten der KSV Schönermark sowie die SpG Schenkenberg/Klockow mit jeweils vier Punkten, während die SpG Parmen/Fürstenwerder ohne Punktgewinn blieb.

In der Gruppe B präsentierte sich die SpG Vierraden/Gartz als konstanteste Mannschaft. Drei Siege bedeuteten ebenfalls neun Punkte und den Gruppensieg. Der LSV Zichow zog mit vier Punkten als Zweiter ins Halbfinale ein, gefolgt vom VfB Pommern Löcknitz und dem FC Einheit Strasburg.

Intensive Gruppenphase ohne Verschnaufpausen

Die Gruppenbegegnungen bestätigten den Charakter des Turniers. Kurze Spielzeiten von zehn Minuten ließen keinen Raum für taktisches Abwarten. Früh zeichnete sich ab, dass Disziplin und Effizienz entscheidend sein würden. Der VfB Gramzow II unterstrich seine Ambitionen mit Erfolgen gegen Parmen/Fürstenwerder und Schenkenberg/Klockow, während Vierraden/Gartz in der Gruppe B alle drei Partien für sich entschied.

Halbfinals bringen Wendepunkte

In den Halbfinalspielen wurde die Dramaturgie des Abends spürbar. Der VfB Gramzow II traf auf den LSV Zichow und musste Widerstand hinnehmen. Nach regulärer Spielzeit fiel die Entscheidung im Neunmeterschießen zugunsten der Gäste. Im zweiten Halbfinale setzte sich die SpG Vierraden/Gartz klar mit 5:1 gegen den KSV Schönermark durch und untermauerte ihre Favoritenrolle.

Platzierungsspiele mit klaren Ergebnissen

Auch in den Platzierungsspielen blieb die Intensität hoch. Im Spiel um Platz fünf setzte sich der VfB Pommern Löcknitz gegen die SpG Schenkenberg/Klockow durch. Der FC Einheit Strasburg entschied das Spiel um Platz sieben gegen die SpG Parmen/Fürstenwerder für sich. Im Spiel um Platz drei gewann der VfB Gramzow II gegen den KSV Schönermark und sicherte sich damit einen versöhnlichen Abschluss nach dem verpassten Finaleinzug.

Finale krönt starken Auftritt von Vierraden/Gartz

Das Endspiel zwischen der SpG Vierraden/Gartz und dem LSV Zichow wurde zum passenden Höhepunkt. In einer engen Partie setzte sich Vierraden/Gartz mit 2:1 durch und sicherte sich den Turniersieg. Die Mannschaft überzeugte über den gesamten Abend hinweg mit Konstanz, Effizienz und defensiver Stabilität. Zudem wurde Davin Kristahn von der SpG Vierraden/Gartz als bester Spieler und Torschütze des Turniers geehrt.

Rückblick und Einordnung des Freitagsturniers

Das heutige Turnier der zweiten Herren bestätigte den Anspruch des Klosterruinencups, mehr als nur ein lokales Hallenturnier zu sein. Die Mischung sorgte für sportliche Ausgeglichenheit und zahlreiche enge Begegnungen. Die gut gefüllte Randow-Halle bot dafür den passenden Rahmen.