SpG Vierraden/Gartz dreht das Spiel, SpG Schwedt/Criewen II gewinnt

Uckermarkliga

SpG Parmen/Fürstenwerder – SpG Vierraden/Gartz 1:3

Die Gastgeber starteten stark und gingen durch Jakob Schulz (32.) in Führung. Nach der Pause drehte Vierraden/Gartz die Partie: Alex Lis (48.) glich aus, Justin Popinga (56.) brachte sein Team in Front. In der Schlussminute sorgte erneut Lis (90.) für die Entscheidung und machte den Auswärtssieg perfekt.

SpG Storkow/Vietmannsdorf – Heinersdorfer SV 1973 1:3

Vor 63 Zuschauern sahen die Fans eine umkämpfte Begegnung. Ramon Rybin (24.) brachte Heinersdorf in Führung, doch Simon Ney (38.) glich für die Hausherren aus. In der zweiten Halbzeit zeigte sich der HSV effektiver: Rybin (68.) traf erneut, und Justin Meyer (89.) sorgte kurz vor dem Abpfiff für das 1:3.

FSV Rot-Weiß Prenzlau II – SpG Schwedt/Criewen II 0:4

Ein klarer Sieg für die Gäste, die früh die Weichen stellten. Jason-Leon Würfel (25.) und Martin Oertel (29.) sorgten für eine komfortable Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten René Hamann (52.) und erneut Würfel (54.) binnen weniger Minuten. Prenzlau fand offensiv kaum Mittel, um dagegenzuhalten.

SV 90 Pinnow – SV Eintracht Göritz 4:2

Ein munteres Spiel mit vielen Toren und Chancen auf beiden Seiten. Tobias Schmock (4.) eröffnete früh, Chris Schmeling (20.) glich aus. Kurz vor der Pause traf Paul Kohlmay (40.) zur erneuten Führung. Justin-Stiv Lehmann (68.) erhöhte, bevor Dawid Miroslaw Trzezwinski (73., Foulelfmeter) verkürzte. In der Schlussminute stellte Marcel Meißner (90.) den Endstand her. Pinnow präsentierte sich über weite Strecken spielbestimmend und nutzte seine Möglichkeiten konsequent.

SC Victoria 1914 Templin II – FC Husaria Schwedt 4:2

Die Zuschauer erlebten ein abwechslungsreiches Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Dawid Sac (8.) brachte Husaria in Führung, doch Lukas Hagenbach (30.) und ein Eigentor von Kamil Damian Kalitowski (39.) drehten das Spiel. Nach dem Wechsel traf Kacper Wrobel (63.) zum 2:2, ehe Johannes Collin (74., Foulelfmeter, 78.) mit einem Doppelpack für Templin II alles klar machte.

