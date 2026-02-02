SpG und Trainer-Trio Albuquerque/Höhn/Klefenz verlängern erfolgreiche

SpG und Trainer-Trio Albuqueque/Höhn/Klefenz verlängern ihre erfolgreiche Zusammenarbeit

Gleich zu Beginn der Vorbereitung für die Rückrunde 2025/2026 stellt die SpG (bzw. der jeweilige Verein) die Weichen für eine weitere Zusammenarbeit in der nächsten Saison. Dabei wurden auch gleichzeitig Gespräche mit fast allen bisherigen Spielern geführt. Auch die Mannschaft bleibt so gut wie komplett zusammen. Wir hätten uns keine bessere Nachricht zu Jahresbeginn wünschen können 👌.