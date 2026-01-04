SpG Treuenbrietzen/Brück triumphiert beim Frauen-Masters

Das Frauen-Masters des FC Borussia Brandenburg bildete am heutigen Sonntag den sportlichen Schlusspunkt eines intensiven Fußballwochenendes in Brandenburg. Sieben Teams spielten im Modus „Jeder gegen jeden“, zehn Minuten pro Partie, ohne Ausweichroute und ohne Pausen zum Durchatmen. Am Ende setzte sich die SpG Treuenbrietzen/Brück mit 16 Punkten und einem Torverhältnis von 15:3 an die Spitze – nicht als lautester, sondern als stabilster Auftritt eines Turniers, das von Toren, Tempo und permanentem Druck geprägt war.

Ein Turnier ohne Sicherheitsnetz Der Modus verlangt von Beginn an Klarheit. Jede Begegnung fließt direkt in die Tabelle ein, jedes Gegentor wirkt sofort. Sieben Mannschaften, 21 Spiele, ein durchgehender Spannungsbogen. Wer hier schwächelt, fällt zurück. Wer konstant bleibt, sammelt – und genau dieses Prinzip prägt den gesamten Nachmittag.

Treuenbrietzen/Brück: Ruhe, Ordnung, Tabellenführung

Die SpG Treuenbrietzen/Brück gibt dem Turnier früh Struktur. Der Auftakt mit einem 3:0 gegen den Werderaner FC Viktoria 1920 setzt die Linie: kompakt, zielstrebig, kaum Räume. Es folgen ein 2:2 gegen den FSV 1950 Wachow/Tremmen, ein 2:1 gegen den Gastgeber FC Borussia Brandenburg, ein 4:0 gegen den VfL Nauen, ein 3:0 gegen die SpG Rädel/Lehnin und schließlich ein 1:0 gegen den Mögeliner SC 1913. Sechs Siege, ein Remis, nur drei Gegentore – das ist nicht spektakulär, aber dominant. Die Tabellenführung entsteht nicht aus einem einzelnen Ausreißer, sondern aus Wiederholung.

Mögeliner SC 1913: Der hartnäckige Verfolger

Mit 13 Punkten und 9:3 Toren belegt der Mögeliner SC 1913 Rang zwei. Der Weg dorthin ist geprägt von knappen, aber wertvollen Erfolgen. Siege gegen den VfL Nauen, die SpG Rädel/Lehnin, den Werderaner FC Viktoria 1920 und den FSV 1950 Wachow/Tremmen bringen Zählbares. Das 1:1 gegen den FC Borussia Brandenburg hält die Balance, die einzige Niederlage gegen Treuenbrietzen/Brück markiert die Grenze zur Spitze. Mögelin bleibt bis zuletzt im Rennen, verliert aber das entscheidende direkte Duell.

Werderaner FC Viktoria 1920: Tore ja, Punkte mühsam

Der Werderaner FC Viktoria 1920 schließt mit 12 Punkten und 15:11 Toren auf Rang drei ab. Der Torertrag ist hoch, doch die Punkte müssen hart erarbeitet werden. Deutliche Siege gegen den VfL Nauen und gegen Wachow/Tremmen stehen Niederlagen gegen Treuenbrietzen/Brück und Mögelin gegenüber. In diesem Modus wird klar: Offensive allein trägt nicht durch den Tag, wenn die Gegentore zu oft fallen.

Wachow/Tremmen: Der Torrausch ohne Krönung

Der FSV 1950 Wachow/Tremmen stellt mit 20 Treffern die beste Offensive des Turniers und beendet den Tag dennoch auf Rang vier mit 10 Punkten. Das 8:0 gegen den FC Borussia Brandenburg und weitere klare Erfolge zeigen, wie schnell dieses Team Spiele kippen kann. Gleichzeitig kosten das Remis gegen Treuenbrietzen/Brück und Niederlagen gegen Mögelin und Werder wertvolle Punkte. In dieser Halle wird Wucht belohnt, aber nicht automatisch belohnt genug.

Rädel/Lehnin und der Gastgeber: Kämpfen um jeden Punkt

Die SpG Rädel/Lehnin sammelt 6 Punkte bei 4:10 Toren. Der Auftaktsieg gegen den Gastgeber ist wichtig, später folgen weitere Zähler, doch die Konstanz fehlt. Der FC Borussia Brandenburg selbst kommt auf 4 Punkte und 7:14 Tore. Das Team erlebt einen schweren Nachmittag mit deutlichen Niederlagen, zeigt aber Moral mit dem klaren Erfolg gegen den VfL Nauen. Es sind diese Momente, die ein Heimturnier trotz Rückschlägen tragen.

VfL Nauen: Ein harter Tag ohne Ertrag

Der VfL Nauen bleibt punktlos und schließt mit 2:23 Toren ab. Die Ergebnisse sind deutlich, der Spielplan gnadenlos. In diesem Feld und mit dieser Taktung reichen kleine Unsicherheiten, um in Rückstand zu geraten – und Rückstände lassen sich in zehn Minuten kaum verwalten.

Bilanz eines Hallentages mit klarer Aussage

Das Frauen-Masters des FC Borussia Brandenburg zeigt, wie Hallenfußball entscheidet: nicht über einen Moment, sondern über die Summe vieler sauberer Auftritte. Treuenbrietzen/Brück gewinnt das Turnier, weil die Mannschaft Fehler vermeidet, Druck aushält und im richtigen Augenblick zupackt.