SpG Schwedt/Criewen II mit 10:2-Torfestival, Lübbenower SV top

Uckermarkliga

FSV Rot-Weiß Prenzlau II – SC Victoria 1914 Templin II 2:6

Vor 195 Zuschauern entwickelte sich nach der Pause ein Torfestival. Oliver Bähn brachte Templin in der 48. Minute in Führung, Lucas Liebisch legte nur vier Minuten später nach. Jeromè Schulz verkürzte in der 54. Minute für Prenzlau, doch dann übernahmen die Gäste komplett: Amon Vetter (62.), Philipp Daun (66.), erneut Lucas Liebisch (70.) und Johannes Collin (87.) trafen für Templin. Erst in der 90. Minute konnte Luis Hötzmann für die Gastgeber Ergebniskosmetik betreiben.

SpG Schwedt/Criewen II – LSV Zichow 10:2

Die Zuschauer erlebten ein wahres Torfestival. Jason-Leon Würfel eröffnete bereits in der 3. Minute, doch Moritz Muchow drehte die Partie mit zwei Treffern in der 6. und 12. Minute. Danach brach Zichow ein: Mick Protschko glich in der 26. Minute aus, bevor Timur Shermadini (38., 64.), Florian Koch (43.), Matthias Liermann (53.), Markus Heise (70.), Martin Oertel (81., 89.) und erneut Jason-Leon Würfel (90.) für ein zweistelliges 10:2 sorgten.

Heinersdorfer SV 1973 – SpG Parmen/Fürstenwerder 5:0

Die Hausherren dominierten klar. Justin Meyer traf in der 11. Minute zur Führung, Iven Bütow legte in der 26. Minute nach. Nach der Pause erhöhte Nico Lootze in der 63. Minute, ehe Sandro Schellenberger in der 81. und 86. Minute mit einem Doppelpack den 5:0-Endstand herstellte.

SpG Storkow/Vietmannsdorf – Lübbenower SV 1926 1:6

Die Gäste zeigten sich eiskalt vor dem Tor. Pascal Podgorny (9.) und Maciej Adrian Hofmann (13.) stellten früh auf 2:0. Zwar verkürzte Jakob Ratz in der 24. Minute, doch nach der Pause sorgten Marcel Sieczkarz (49.) und ein Doppelpack von Stephan Bethke (55., 59.) sowie erneut Maciej Adrian Hofmann (62.) für den deutlichen 6:1-Sieg.

SV Eintracht Göritz – FC Husaria Schwedt 0:5

Ein einseitiges Spiel endete mit einem klaren Auswärtssieg. Adrian Kalitowski traf bereits in der 2. und 6. Minute doppelt. Jakup Sebastian Milanowski erhöhte in der 13. Minute auf 3:0. Erst in der Schlussphase legten Albert Stanislaw Lewandowski (83.) und Dawid Sac (85.) nach und machten den 5:0-Erfolg perfekt.

SpG Vierraden/Gartz – SV 90 Pinnow 2:0

Vor 244 Zuschauern sorgte Eshagh Bayani bereits in der 4. Minute für einen Traumstart der Gastgeber. Maciej Piotr Czyzewski erhöhte noch vor der Pause in der 44. Minute. In der zweiten Halbzeit brachte Vierraden/Gartz die Führung über die Zeit.

