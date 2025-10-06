SpG Lichterfelde/Finow mit 7:0-Torfeuerwerk, SV Woltersdorf siegt 8:3

In der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und in der Ostbrandenburgliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
Löwenberger SV – TSG Fortuna 21 Grüneberg 2:0
Vor 270 Zuschauern erwies sich der Löwenberger SV als die abgeklärtere Mannschaft. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Nick Liese seine Farben in der 49. Minute mit einem präzisen Abschluss in Führung. Auch im zweiten Durchgang blieb Löwenberg am Drücker. Wieder war es Nick Liese, der in der 76. Minute zum 2:0-Endstand traf und mit seinem Doppelpack zum Matchwinner avancierte.
SpG Lichterfelde/Finow – Oranienburger FC Eintracht 1901 II 7:0
Ein Offensivfeuerwerk der SpG Lichterfelde/Finow ließ den Gästen keine Chance. Philipp Tulke eröffnete den Torreigen, ehe Tammes Ole Wolter mit zwei Treffern nachlegte und früh für klare Verhältnisse sorgte. Edgar Weiland baute die Führung weiter aus, ehe erneut Tammes Ole Wolter mit seinem dritten Treffer glänzte. Sigmar Richter und Nick Lange setzten die Schlusspunkte zum deutlichen 7:0-Sieg.
FC Kremmen 1920 – SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 5:2
Die Gäste erwischten den besseren Start: Aria Amiri traf in der 13. Minute und legte in der 40. Minute noch einmal nach. Doch Kremmen zeigte Moral. Sascha Hergst glich zunächst in der 27. Minute aus. Nach der Pause drehte die Partie: Patrick Breyer verwandelte in der 60. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich, und nur wenige Minuten später brachte Mike Koger (64.) sein Team erstmals in Führung. Direkt danach legte erneut Patrick Breyer nach (65.), ehe Lukas Kraeft in der 89. Minute den 5:2-Endstand markierte.
FC Falkenthaler Füchse 1994 – SG Einheit Zepernick 1925 II 0:0
Ein intensives Duell ohne Tore: Trotz Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 0:0. Beide Mannschaften zeigten eine engagierte Leistung, doch der letzte Punch vor dem Tor fehlte.
SV Eintracht Bötzow – FSV Fortuna Britz 90 5:1
Der SV Eintracht Bötzow legte fulminant los. Schon in der 4. Minute traf Sebastian Senning per Foulelfmeter. Sven Knut Neuber (15.) und David Stein (22.) schraubten das Ergebnis weiter hoch, ehe Peer Werner in der 41. Minute das 4:0 erzielte. Nach der Pause verkürzte Pascal Huwe in der 74. Minute für die Gäste, doch ein unglückliches Eigentor von Paul Halgato-Jung (88.) stellte den 5:1-Endstand her.
SG Grün-Weiß Bärenklau – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III 5:0
Die Hausherren dominierten von Beginn an und sorgten für klare Verhältnisse. Steven Henry Wolff traf früh per Foulelfmeter (6.), und nur eine Minute später legte Abdülkerim Akkoyunlu nach. Nach der Pause drehte dieser richtig auf: In der 62. Minute erhöhte er auf 3:0, verwandelte in der 81. Minute einen weiteren Foulelfmeter und traf in der 90. Minute ein viertes Mal. Mit diesem Viererpack war Abdülkerim Akkoyunlu der überragende Mann des Spiels.
SV Glienicke/Nordbahn – SV Grün-Weiß Bergfelde 1:1
Die Gastgeber erwischten den besseren Start, als Marek Schroller in der 29. Minute zur Führung traf. Doch die Partie nahm eine entscheidende Wendung: Hendrik Güttler sah in der 39. Minute Gelb-Rot und schwächte Glienicke erheblich. Nur kurz darauf nutzte Bergfelde die Überzahl: Philip Opitz glich noch vor der Pause in der 45. Minute aus. Im zweiten Durchgang blieb es beim 1:1, auch weil beide Teams keine weiteren zwingenden Chancen nutzen konnten.
SV 1919 Woltersdorf – SG Hangelsberg 47 8:3
Die Zuschauer in Woltersdorf sahen ein wahres Torfestival. Tom Viehrig eröffnete den Torreigen in der 24. Minute und legte nur acht Minuten später per Foulelfmeter nach. Maurice Buley traf in der 34. Minute zum 3:0, ehe erneut Tom Viehrig in der 39. Minute auf 4:0 stellte. Ein Eigentor von Maximilian Traue brachte die Gäste in der 52. Minute kurzzeitig zurück, doch Philipp Karras stellte in der 56. Minute den alten Abstand wieder her. Ein weiteres Eigentor, diesmal von Sandro Kiesser (66.), ließ die Führung weiter anwachsen. Tom Viehrig krönte seinen starken Tag mit seinem dritten Treffer in der 68. Minute. Fabian Kussatz erhöhte in der 83. Minute auf 8:1. Erst in der Schlussphase trafen Gian-Paul Bezill (86.) und Tim Wüstenhagen (89.) noch für die Gäste, doch am deutlichen 8:3 änderte das nichts.
SV Rot-Weiß Reitwein – SpG Hennickendorf/Rehfelde 2:0
Vor 150 Zuschauern präsentierte sich der SV Rot-Weiß Reitwein kämpferisch stark. Arsalan Mohamadi brachte sein Team in der 28. Minute in Führung. Danach entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der die Gäste auf den Ausgleich drängten. In der Nachspielzeit sorgte Philipp Pflug mit dem 2:0 in der 90.+4 Minute für die endgültige Entscheidung und ließ die Fans jubeln.
FC Strausberg II – FC Union Frankfurt 6:1
Ein einseitiges Spiel bekamen die acht Zuschauer in Strausberg geboten. Lucas Radtke erzielte in der 12. Minute das 1:0, doch Dennis Wagura Njoroge glich nur zehn Minuten später aus. Strausberg ließ sich nicht beirren: Lucas Radtke traf in der 26. Minute erneut, Jan Günther erhöhte kurz vor der Pause (45.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Marwin Vogel (50.), Mohammad Haider Sohail (63.) und Ahmad Hamsho (86.) für den klaren 6:1-Erfolg.
SpG Tauche/Ahrensdorf – MTV 1860 Altlandsberg 2:3
Ein spannendes und dramatisches Duell entwickelte sich zwischen Tauche/Ahrensdorf und Altlandsberg. Bereits in der 3. Minute verwandelte Eric Habermann einen Foulelfmeter zur Gästeführung. Fabian Tom Redanz erhöhte in der 45. Minute auf 0:2. Doch die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen: Tristan-Connor Schütze (53.) und Jens Jahn (70.) glichen aus. Nur Sekunden später schlug Fabian Tom Redanz erneut zu (70.) und besiegelte mit seinem zweiten Treffer den Auswärtssieg. Überschattet wurde die Partie von der Gelb-Roten Karte für Niklas Voß in der 55. Minute.
SG Müncheberg – BSG Pneumant Fürstenwalde 0:2
Die Gäste aus Fürstenwalde entschieden die Partie bereits früh. Willi Sette brachte die BSG in der 17. Minute in Führung, und Marvin Kranz legte nur acht Minuten später nach. Müncheberg fand keine Mittel, den Rückstand aufzuholen, sodass Pneumant einen 2:0-Auswärtssieg feierte.
SG 47 Bruchmühle – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II 2:2
Ein packendes Spiel mit einem späten Ausgleich bekamen die 57 Zuschauer in Bruchmühle geboten. Tobias Hoke brachte die Gäste bereits in der 5. Minute in Führung, Fabian Prill erhöhte in der 55. Minute auf 0:2. Doch Bruchmühle kämpfte sich zurück: Devrig Hemberger erzielte in der 72. Minute den Anschlusstreffer, und in der 90. Minute gelang Kevin Dänhardt mit dem 2:2 der umjubelte Ausgleich.
FV Erkner 1920 II – FC Neuenhagen 1913 1:3
Erkner startete optimal: Leando Schulz traf in der 15. Minute zur Führung. Doch nur zwei Minuten später glich Toni Wolter für Neuenhagen aus. Nach einer ausgeglichenen Phase entschieden die Gäste die Partie in der Schlussviertelstunde: Connor Jason Pistor (74.) und Tobias Lorenz (77.) stellten den 3:1-Auswärtssieg sicher.
