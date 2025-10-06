SpG Lichterfelde/Finow mit 7:0-Torfeuerwerk, SV Woltersdorf siegt 8:3

Löwenberger SV – TSG Fortuna 21 Grüneberg 2:0

Vor 270 Zuschauern erwies sich der Löwenberger SV als die abgeklärtere Mannschaft. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Nick Liese seine Farben in der 49. Minute mit einem präzisen Abschluss in Führung. Auch im zweiten Durchgang blieb Löwenberg am Drücker. Wieder war es Nick Liese, der in der 76. Minute zum 2:0-Endstand traf und mit seinem Doppelpack zum Matchwinner avancierte.

SpG Lichterfelde/Finow – Oranienburger FC Eintracht 1901 II 7:0

Ein Offensivfeuerwerk der SpG Lichterfelde/Finow ließ den Gästen keine Chance. Philipp Tulke eröffnete den Torreigen, ehe Tammes Ole Wolter mit zwei Treffern nachlegte und früh für klare Verhältnisse sorgte. Edgar Weiland baute die Führung weiter aus, ehe erneut Tammes Ole Wolter mit seinem dritten Treffer glänzte. Sigmar Richter und Nick Lange setzten die Schlusspunkte zum deutlichen 7:0-Sieg.

FC Kremmen 1920 – SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 5:2

Die Gäste erwischten den besseren Start: Aria Amiri traf in der 13. Minute und legte in der 40. Minute noch einmal nach. Doch Kremmen zeigte Moral. Sascha Hergst glich zunächst in der 27. Minute aus. Nach der Pause drehte die Partie: Patrick Breyer verwandelte in der 60. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich, und nur wenige Minuten später brachte Mike Koger (64.) sein Team erstmals in Führung. Direkt danach legte erneut Patrick Breyer nach (65.), ehe Lukas Kraeft in der 89. Minute den 5:2-Endstand markierte.

FC Falkenthaler Füchse 1994 – SG Einheit Zepernick 1925 II 0:0

Ein intensives Duell ohne Tore: Trotz Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 0:0. Beide Mannschaften zeigten eine engagierte Leistung, doch der letzte Punch vor dem Tor fehlte.

SV Eintracht Bötzow – FSV Fortuna Britz 90 5:1

Der SV Eintracht Bötzow legte fulminant los. Schon in der 4. Minute traf Sebastian Senning per Foulelfmeter. Sven Knut Neuber (15.) und David Stein (22.) schraubten das Ergebnis weiter hoch, ehe Peer Werner in der 41. Minute das 4:0 erzielte. Nach der Pause verkürzte Pascal Huwe in der 74. Minute für die Gäste, doch ein unglückliches Eigentor von Paul Halgato-Jung (88.) stellte den 5:1-Endstand her.

SG Grün-Weiß Bärenklau – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III 5:0

Die Hausherren dominierten von Beginn an und sorgten für klare Verhältnisse. Steven Henry Wolff traf früh per Foulelfmeter (6.), und nur eine Minute später legte Abdülkerim Akkoyunlu nach. Nach der Pause drehte dieser richtig auf: In der 62. Minute erhöhte er auf 3:0, verwandelte in der 81. Minute einen weiteren Foulelfmeter und traf in der 90. Minute ein viertes Mal. Mit diesem Viererpack war Abdülkerim Akkoyunlu der überragende Mann des Spiels.

SV Glienicke/Nordbahn – SV Grün-Weiß Bergfelde 1:1

Die Gastgeber erwischten den besseren Start, als Marek Schroller in der 29. Minute zur Führung traf. Doch die Partie nahm eine entscheidende Wendung: Hendrik Güttler sah in der 39. Minute Gelb-Rot und schwächte Glienicke erheblich. Nur kurz darauf nutzte Bergfelde die Überzahl: Philip Opitz glich noch vor der Pause in der 45. Minute aus. Im zweiten Durchgang blieb es beim 1:1, auch weil beide Teams keine weiteren zwingenden Chancen nutzen konnten.