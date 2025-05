SpG Lichterfelde/Finow dreht auf, Storkower SC top

MTV 1860 Altlandsberg – SpG Hennickendorf/Rehfelde 2:4

Vor 210 Zuschauern erwischten die Gäste den besseren Start. Christopher Standke brachte Hennickendorf/Rehfelde früh in Führung (11.). Alexander Vandrey konnte zwar nach gut einer halben Stunde ausgleichen (31.), doch die Antwort kam prompt: Hannes Matschoß (32.) und zweimal Ben Kulla, darunter per Strafstoß (38., 48.), sorgten für eine klare 4:1-Führung. Marvin Menzel verkürzte noch (52.), doch der Sieg war nie ernsthaft in Gefahr. In der Schlussphase sah Felix Wahlandt die Gelb-Rote Karte (88.).

SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II – FV Erkner 1920 II 0:0

Vor nur 21 Zuschauern sahen beide Teams keinen Weg durch die gegnerischen Defensivreihen. Das torlose Remis war am Ende ein leistungsgerechtes Resultat, auch wenn Chancen auf beiden Seiten vorhanden waren.

FC Union Frankfurt – SV Rot-Weiß Reitwein 3:2

Union Frankfurt zeigte vor 147 Zuschauern in der ersten Stunde eine starke Leistung. Steve Otto (4.), Fabian Hentschke (34.) und Paul Streckert (47.) sorgten für eine 3:0-Führung. Doch Reitwein kam durch einen Handelfmeter von Arsalan Mohamadi (62.) und ein Eigentor von Paul Streckert (85.) noch einmal heran – zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.

SG Müncheberg – SG Hangelsberg 47 3:0

Die Hausherren setzten sich deutlich durch. Fabian Hirsch brach in der 38. Minute den Bann, ehe Collin-Matthias Gathow mit einem Doppelpack (46., 81.) den Heimsieg perfekt machte. Die Gäste fanden kaum Offensivaktionen.

SG 47 Bruchmühle – VfB Steinhöfel 2:2

Ein unterhaltsames Spiel endete unentschieden. Bruchmühle ging durch Tobias Opitz (9.) und Pascal Schröder (39.) 2:0 in Führung. Doch der VfB Steinhöfel zeigte Moral: Dominik Ebert (44.) und Danilo Blank (65.) egalisierten das Ergebnis.

Storkower SC – SG Wiesenau 03 5:0

Mit Riccardo Pathe und Marian Beyer in Torlaune ließ der Storkower SC dem Gegner keine Chance. Vor 65 Zuschauern traf Pathe dreifach (35., 68., 76.), Beyer doppelt (52., 71.) – ein klarer Heimsieg.

SV Hertha 1923 Neutrebbin – 1. FC Frankfurt II 1:4

Moein Nuri Mohammed Zremig brachte die Gäste mit einem Doppelpack (24., 26.) früh auf Kurs. Nach dem Anschluss durch Joshua Tristan Winkler (45.+2) sorgten zwei späte Elfmeter von Dustin Berger (65.) und Bill Seiring (90.) für den Auswärtssieg. 87 Zuschauer verfolgten das Spiel.

SpG Tauche/Ahrensdorf – SV 1919 Woltersdorf 2:1

Nach dem Führungstor durch Maurice Buley (16.) sah alles nach einem Auswärtssieg aus. Doch Tim Liske glich kurz vor Schluss aus (86.) und verwandelte in der Nachspielzeit auch noch einen Elfmeter zum umjubelten Heimsieg (90.). 60 Zuschauer sahen das spannende Duell.