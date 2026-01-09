SpG Lähden/Holte sucht neuen Trainer zur Saison 2026/2027 Trainer/Spielertrainer für die Saison 2026/27 gesucht! Verlinkte Inhalte 1. KK Emsland Mitte SG Lähden / Holte

Die SpG Lähden-Holte ist auf der Suche nach DIR / EUCH! Für unsere 1. Herrenmannschaft sucht die SpG zur Saison 2026/27 einen motivierten Trainer oder Spielertrainer, gerne auch ein Trainerteam, das Lust hat, etwas aufzubauen und weiterzuentwickeln.

👥 Was euch erwartet: Eine junge, motivierte Mannschaft mit viel Potenzial

Eine ebenfalls motivierte 2. Mannschaft als starker Unterbau Ein sehr gut strukturiertes Vereinsumfeld Top Voraussetzungen: Sportanlagen, Trainingsmaterial, Organisation - alles da Offene Ohren für eigene Ideen - Mitgestalten ausdrücklich erwünscht! Eine reibungslose und stabile Zusammenarbeit der beiden Vereine in der Spielgemeinschaft als Fundament für nachhaltigen Erfolg 🔁 Jetzt seid ihr gefragt, FuPaner! Kennt ihr jemanden? Seid ihr selbst interessiert? 👉 Teilen, markieren, weitersagen - jede Hilfe zählt! 📞 Kontakt bei Interesse: SpG Lähden-Holte Matthias Althoff (SVSGLähden) – 📱 0171 / 4103976 Michael Keller (SV Holtensia Holte) – 📱 0151 / 29601402 👉 Am besten selbst ein Bild machen und melden! Die SpG Lähden-Holte freut sich über jede Nachricht und über eure Unterstützung!