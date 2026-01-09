SpG Lähden/Holte sucht neuen Trainer zur Saison 2026/2027

Die SpG Lähden-Holte ist auf der Suche nach DIR / EUCH!
Für unsere 1. Herrenmannschaft sucht die SpG zur Saison 2026/27 einen motivierten Trainer oder Spielertrainer, gerne auch ein Trainerteam, das Lust hat, etwas aufzubauen und weiterzuentwickeln.
👥 Was euch erwartet:
Eine junge, motivierte Mannschaft mit viel Potenzial
Eine ebenfalls motivierte 2. Mannschaft als starker Unterbau
Ein sehr gut strukturiertes Vereinsumfeld
Top Voraussetzungen: Sportanlagen, Trainingsmaterial, Organisation - alles da
Offene Ohren für eigene Ideen - Mitgestalten ausdrücklich erwünscht!
Eine reibungslose und stabile Zusammenarbeit der beiden Vereine in der Spielgemeinschaft als Fundament für nachhaltigen Erfolg
🔁 Jetzt seid ihr gefragt, FuPaner!
Kennt ihr jemanden?
Seid ihr selbst interessiert?
👉 Teilen, markieren, weitersagen - jede Hilfe zählt!
📞 Kontakt bei Interesse:
SpG Lähden-Holte
Matthias Althoff (SVSGLähden) – 📱 0171 / 4103976
Michael Keller (SV Holtensia Holte) – 📱 0151 / 29601402
👉 Am besten selbst ein Bild machen und melden!
Die SpG Lähden-Holte freut sich über jede Nachricht und über eure Unterstützung!
Facebook fühlt sich an wie ein Altherrenspiel, Instagram wie ein ausverkauftes Derby - kein Platz, keine Luft, zu viele Ellbogen.
Aber du willst trotzdem wissen, was im Amateurfußball im Emsland und der weiten Provinz sonst noch so tickt?
Dann mach’s wie ein cleverer Sechser: spiel den einfachen Ball.
Folge unserem WhatsApp-Kanal und du bleibst immer am Geschehen, ohne Social-Media-Gewühl, ohne Pressing, aber mit jeder Menge Lokalsportromantik.
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!
🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!
___________________
Du hast einen Fehler gefunden _oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt bei Instagram FuPastisch!
___________________