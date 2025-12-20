SpG Hosena/Großkoschen: „Winterziel erreicht – oben mitspielen“

Vereinsvorsitzender Oliver Schneider äußert sich im FuPa-Teamcheck zur kurzen Winterpause der SpG Hosena/Großkoschen, zum Trainingslager mit Saunafass, zur erfolgreichen Kompensation des Trainerausfalls und zu einer positiven Hinrunde mit Platz vier in der Kreisliga Ost Südbrandenburg.

Bei der SpG Hosena/Großkoschen fällt die Winterpause sehr kurz aus. „Höchstens ne Woche“, sagt Oliver Schneider. Statt längerer Unterbrechung setzt der Verein auf gemeinsames Arbeiten: „Trainingslager übers Wochenende mit Saunafass.“ Der Fokus liegt damit klar auf Zusammenhalt und Vorbereitung.

Das bisherige Abschneiden bewertet der Vereinsvorsitzende positiv. „Positiv – Winterziel erreicht – oben mitspielen“, fasst Schneider zusammen. Die Platzierung unterstreicht diese Einschätzung: „4. Platz.“ Die Mannschaft hat sich damit im oberen Bereich der Kreisliga Ost Südbrandenburg festgesetzt.

Ausfall des Cheftrainers kompensiert

Ein Punkt hebt Schneider besonders hervor. „Die Kompensation des Trainerausfalls unseres Cheftrainers“ sei besser gelungen als vielleicht zu Beginn erhofft. Trotz dieser Herausforderung blieb das Team stabil und konkurrenzfähig.

Probleme bei Trainingsrückmeldungen

Im Trainingsalltag sieht Schneider jedoch eine klare Schwierigkeit. „Rückmeldungen zum Training“, benennt er das Thema und wird deutlich: „GenZ ist nicht in der Lage, sich rechtzeitig an und abzumelden.“ Dieser Punkt stellt für den Verein weiterhin eine Herausforderung dar.

Start nach der Winterpause

Der Blick richtet sich bereits auf die ersten Aufgaben nach der Pause. „Nach Calau und Groß-Leuthen als erstes“, beschreibt Schneider den Weg der Mannschaft nach der Winterpause.

Keine Veränderungen im Kader

Personell bleibt es ruhig. „Nein“, antwortet Schneider auf die Frage nach Zu- oder Abgängen. Der Kader geht unverändert in die zweite Saisonhälfte.

Klare Einschätzung zur Meisterfrage

In der Prognose zur Liga legt sich der Vereinsvorsitzende fest. „Kostebrau“, nennt Schneider als Meister der Kreisliga Ost Südbrandenburg.