SpG Dielheim/Wiesloch – FC Frauenweiler 0:5

Zum spannend erwarteten Derby reiste unsere Damenmannschaft mit viel Respekt nach

Dielheim. Man bemerkte ihre Spielfreude und ihren Siegeswillen schon zu Beginn des

Spieles, als Frauenweiler die gegnerische Mannschaft immer wieder in die eigene Spielhälfte

zurückdrängte und dadurch immer weiter Druck aufbaute. So war es nicht verwunderlich,

dass bereits nach 5 Minuten Spielzeit MOIRA MURIC mit einem großartig geschossenen Eckball

in den Fünfmeterraum unser Kopfballwunder HANNAH GÜNTHER fand, die die FC Damen zur 0:1

verhalf. In der 11. Spielminute startete JETTE HAMMEL auf der Außenseite einen Alleingang,

lief der gegnerischen Abwehr davon und flankte den Ball exzellent aus dem Lauf in den

Strafraum, wo MOIRA MURIC wartete und den Ball zum 0:2 einschoss.

Eine große Chance konnte sich die SpG Dielheim/Wiesloch in der 35. Minute durch MARLENE

WILD erspielen, doch diese fand ihre Meisterin in unserer Torfrau YASMIN DAGLI, die den

gegnerischen Angriff mit einer Glanzparade entschärfte. Kurz vor der Halbzeitpause setzte

MOIRA MURIC einen weiteren Glanzpunkt, als sie mit einem gekonnten Lob das 0:3 erzielte.

Auch in der zweiten Spielhälfte blieben die FC Damen die spielbestimmende Mannschaft, die

auch in den Standardsituationen glänzte. JASMIN RÜHLE verwandelte einen Freistoß aus ca. 25

Metern Entfernung souverän zum 0:4, wohingegen gefährliche Aktionen der Gegnerinnen

von der fulminant aufspielenden Abwehr rund um YASMIN DAGLI vereitelt wurden, die einen

gefährlichen Schuss an die Latte abwehren und auch den Nachschuss fangen konnte.

Den krönenden Abschluss im Derby hatte wiederum MOIRA MURIC, die es abermals schaffte

mit einem Lob die gegnerische Abwehr auszuspielen und das 0:5 Endergebnis erzielte.

DIELHEIM/WIESLOCH kämpfte bis zum Schlußpfiff weiter, und hatte immer noch ihre

Chancen um den Spielstand zu verkürzen.

Lobenswert auch die Schiedsrichter Leistung von Herrn Thomas LUTZ.Wir wünschen der

verletzten Spielerin KASSANDRA BAUER von Dielheim/Wiesloch gute Besserung und eine

vollständige Genesung! Desweiteren konnte ihre Mannschaftsführerin nicht Spielen da sich

ihr Ehemann im anderen Spiel schwer veretzt hat.Das Derby wäre gewonnen und wir sind

weiterhin Spitzenreiter. Mädels, auf zu neuen Taten!