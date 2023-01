SPG D-Junioren Futsal Kreismeister

Die D-Junioren der JSG TSV Krautheim/VfR Gommersdorf/TSV Dörzbach wurden am vergangenen Samstag nach drei Siegen und zwei Unentschieden Futsal Kreismeister im Fußballkreis Buchen. Die Ergebnisse: JSG – TSV Buchen 1:0, JSG Götzingen – JSG 1:1, JSG – SV Osterburken 1:0, JSG – JSG Großeicholzheim 1:1, Eintracht 93 Walldürn – JSG 0:2. Es fanden drei Spielrunden in Rosenberg statt, in denen die SPG Mannschaft ungeschlagen blieb. Insgesamt gewann die Truppe von Guido Weiß elf Mal und drei Spiele gingen unentschieden aus. Eine tolle Leistung!!