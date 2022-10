SpG Berghausen/Wöschbach II - FV Sulzbach II 4:1 (1:1)

Im zweiten Nachholspiel der Saison empfing man die Gäste aus Sulzbach. Gleich zu Beginn ein Auftakt nach Maß. Hort trieb den Ball aus dem Mittelfeld nach vorne und passte zu Markopoulos. Dieser steckte den Ball in den Lauf von Lovric, der im Duell mit dem Torhüter siegreich war und zum 1:0 traf. Danach konnte man das technische Niveau leider nicht halten. Fehlpässe, verkorkste Ballan- und Mitnahmen bestärkten die Gäste. Nach zehn Minuten musste Vögele gleich zweimal hintereinander den Ausgleich verhindern. Zwar brachten zwei gefährliche Eckbälle in der 17. Und 23. Minute gute Torchancen mit sich, dennoch beherrschte man das Spiel keinesfalls. Wenig später konnte M. Preuß Markopoulos mit einem Pass gut in Szene setzten. Markopoulos fand Dohm auf Linksaußen, der den Ball gut auf Lovric ablegte. Dieser konnte jedoch aus drei Metern nicht auf 2:0 stellen. In der 32. Minute musst man den sich andeutenden Ausgleich hinnehmen. Der Ball konnte im eigenen 16er nicht geklärt werden. Der Torabschluss des FV war dann nur noch Formsache.

In der zweiten Halbzeit begann man druckvoller. In der 68. flog ein langer Eckball zu Hurst, der zuerst nach außen abgedrängt wurde. Sein Pass fand aber Müller, der mit Auge im 5er zu Oberst querlegte. Dieser gab sich keine Blöße und schob zur 2:1-Führung ein. Keine Minute später gelang Dohm eine gute hohe Balleroberung. Sein Pass fand Markopoulos, der von links in der Strafraum eindribbelte und am Gäste-Torhüter zum 3:1 vorbei einschob. In der 77. Minute konnte Hurst den Gegner auf dem rechten Flügel in einen Zweikampf verwickeln. Der freie Ball gelangte zu Müller. Sein Dribbling in der 16er konnte er erfolgreich zum 4:1 abschließen und setzte damit den Schlusspunkt der Partie.