Spfrd BIH München wirft TSG Pasing im Elfmeterschießen raus

In einer dramatischen Pokalschlacht setzte sich der unterklassige Verein Spfrd BIH München mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen den Favoriten TSG Pasing durch. Nach 90 spannenden Minuten stand es 2:2, ehe die Entscheidung vom Punkt fiel.
Die TSG Pasing schien frühzeitig die Weichen auf Sieg zu stellen. In der 39. Minute brachte Adnel Music sein Team mit 1:0 in Führung. Nach der Pause erhöhte Furkan Gültekin in der 54. Minute auf 2:0 – alles deutete auf einen souveränen Sieg der Gastgeber hin.
Doch der Kampfgeist von BIH München war ungebrochen. In der 80. Minute verkürzte Tarik Mustafic auf 2:1 und sorgte für neuen Mut. Nur fünf Minuten später gelang Adnan Sakic der viel umjubelte Ausgleich (85.).
Dramatik im Elfmeterschießen:
Im anschließenden Elfmeterschießen entwickelte sich ein nervenaufreibender Krimi. Für die TSG Pasing trafen Christian Krug, Badeel Qaedi und erneut Adnel Music. Doch BIH München zeigte sich eiskalt: Haris Pekic, Tarik Mustafic, Adnan Sakic und schließlich Armin Hadzic verwandelten ihre Elfmeter sicher und machten den Überraschungssieg perfekt.
Die TSG Pasing dominierte lange das Spiel, versäumte es jedoch, den Sack frühzeitig zuzumachen. BIH München bewies Moral, kämpfte sich zurück und zeigte im Elfmeterschießen Nervenstärke. Ein verdienter Erfolg für den Außenseiter, der damit für eine echte Pokalüberraschung sorgte.