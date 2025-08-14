Spfrd BIH München wirft TSG Pasing im Elfmeterschießen raus

In einer dramatischen Pokalschlacht setzte sich der unterklassige Verein Spfrd BIH München mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen den Favoriten TSG Pasing durch. Nach 90 spannenden Minuten stand es 2:2, ehe die Entscheidung vom Punkt fiel.

Die TSG Pasing schien frühzeitig die Weichen auf Sieg zu stellen. In der 39. Minute brachte Adnel Music sein Team mit 1:0 in Führung. Nach der Pause erhöhte Furkan Gültekin in der 54. Minute auf 2:0 – alles deutete auf einen souveränen Sieg der Gastgeber hin.