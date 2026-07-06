Spfr. Hügelheim verlängern mit Trainer und setzen auf Dreiergespann

von links: Felix, Yannis und Leon Kalchschmidt

Zur neuen Runde gehen die Spfr. Hügelheim in die dritte Saison mit ihrem Trainer Jannick Maier welcher die Mannschaft vor 1,5 Jahren in einer sportlich sehr schwierigen Situation übernahm. Seither geht es wieder Schritt für Schritt in die richtige Richtung.

Auf und neben dem Platz ist eine Mannschaft mit gutem Teamgeist zu sehen. So kommt der sportliche Erfolg nicht drumherum als bald auch wieder bei den Spfr. Hügelheim vorbeizuschauen.

Weiterhin freuen wir uns, dass ab der Saison 2026/27 alle drei Kalchschmidtbrüder für die Sportfreunde auflaufen. Felix und Leon spielen schon seit vielen Jahren für die Spfr. Hügelheim. Yannis spielte unteranderem in der Verbandsliga für den FC Auggen und aktuell mit Zweitspielrecht für die Landesligamannschaft TV Echterdingen.