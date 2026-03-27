"Spezielle Atmosphäre": Hirsch warnt vor Halbfinale in Bocholt

– Foto: Roland Schäfer | #rolisch

Die Rollen vor dem Halbfinale im Niederrheinpokal sind klar verteilt. Der 1. FC Bocholt, der bislang nach einer Spielzeit weit hinter den eigenen Erwartungen auf Platz zwölf der Regionalliga West rangiert, empfängt Drittliga-Aufstiegsanwärter MSV Duisburg. Doch wie auch schon Rot-Weiss Essen in der laufenden Spielzeit erfahren musste, ist die höhere Ligazugehörigkeit alles andere als ein Freifahrtsschein bis zum Finale.

Einmal gastierte Hirsch in Diensten des MSV bereits an der kultigen Heimstätte der Bocholter, dem Stadion am Hünting. Am Ende eines turbulenten Spiels inklusive wilder Schlussphase behaupteten sich die Zebras mit 4:2 . Erneut erwartet Hirsch eine unangenehme Aufgabe, wobei auch die Kulisse ihren Teil dazu beitragen kann: "Es ist schon eine spezielle Atmosphäre", führt er aus. "Das ist alles sehr eng, sehr nah. Die Zuschauer klatschen dir zur Trainerbank fast auf die Schulter."

"Verteidigen kann jeder. besonders eine sehr gute Regionalliga-Mannschaft aus Bocholt", betont Dietmar Hirsch im Gespräch mit dem vereinseigenen 'ZebraTV'. Der 54-Jährige dürfte wissen, wovon er spricht. Vor weniger als zwei Jahren leitete er zusammen mit seinem Co-Trainer Marvin Höner selbst die Geschicke beim FCB. "Wir haben eine tolle Zeit da gehabt, sind damals Vizemeister geworden und kommen jetzt mit einem guten Gefühlt dort hin."

Hirsch ist kein Fan der beliebtesten Pokal-Floskel

Die Witterungszustände könnten ihren Teil zu einem klassischen Pokalfight beisteuern: "Der Platz ist in keinem guten Zustand. Es soll am Wochenende vielleicht auch regnen, dann wird der Platz tief sein. Also muss man einfach Fußball spielen und das ist eigentlich die Qualität von Bocholt."

Gleichzeitig erinnert der Übungsleiter an die eigenen Stärken, die wie in der Vorsaison nun auch in den entscheidenden Momenten abgerufen werden sollen. Deswegen hält Hirsch auch nichts von der altbewährten Floskel des Pokals und seinen eigenen Gesetzen: "Es gibt kein Unentschieden - das ist das einzige Gesetz, das anders als bei einem Meisterschaftsspiel ist."

Verzichten muss der Coach unterdessen auf Jesse Tugbenyo, der mit einer Knieverletzung wohl länger ausfallen wird. Bei Jakob Bookjans (Knochenödem) möchte die Verantwortlichen noch nichts riskieren. Ebenso fehlen werden Alexander Hahn, Max Dittgen, Rasim Bulic, Dennis Borkowski und Omer Hanin.

Tugbenyo fällt aus, Bookjans Knochenödem,