Speziell: Edelsfelder soll Nachbarrivalen Königstein oben etablieren Es ist sicherlich außergewöhnlich, dass mit Alexander Heldrich in Königstein ein Coach aus dem benachbarten Edelsfeld angeheuert hat von Jürgen Masching / Werner Schaupert · Heute, 11:10 Uhr · 0 Leser

Sucht als Edelsfelder beim Nachbar- und Ligarivalen TSV Königstein eine neue Herausforderung: Alexander Heldrich. – Foto: Privat

Mit einem neuen Gesicht auf der Kommandobrücke startet der TSV Königstein am Samstag, 25. Juli, mit der Auswärtspartie beim Aufsteiger DJK Ensdorf in die neue Kreisliga-Saison. Nach sieben erfolgreichen Jahren unter „Dauerbrenner“ Roland Winkler hatte Alexander Heldrich mit Beginn der Vorbereitung im Juni das Traineramt übernommen. Der 45-Jährige soll den ambitionierten Verein weiter in der Spitzengruppe der Kreisliga Süd Amberg/Weiden etablieren – in den vergangenen drei Spielzeiten belegte der TSV die Ränge 2, 5 und 4.

Der aus dem nur sieben Kilometer entfernten Nachbarort Edelsfeld kommende Übungsleiter kehrt damit nach einer bewusst eingelegten, zweijährigen Pause auf die Trainerbank zurück. „Die Pause war gewollt“, erklärt Heldrich. „Nun wollte ich aber wieder eine Mannschaft trainieren.“ Von der Mannschaft des TSV Königstein hatte er sich bereits ein Bild gemacht. „Ich habe mir in der vergangenen Saison einige Spiele angesehen. Nach dem Gespräch mit den Verantwortlichen und dem Okay meiner Frau war die Entscheidung schnell gefallen. Es ist schon eine Ehre für mich als Edelsfelder, dass man aus Königstein angefragt wird – gerade wegen der Rivalität beider Vereine“, so Heldrich.



Marco Ringer, Sportlicher Leiter in Königstein, freut sich, dass die Verpflichtung nun endlich geklappt hat. „Wir wollten Alexander schon vor einigen Jahren als Spielertrainer holen. Damals hat es nicht funktioniert. Deshalb war er der erste Ansprechpartner, nachdem der Trainerwechsel feststand.“ Der Neue an der Außenlinie der Rot-Weißen bringt reichlich Erfahrung mit. Den Großteil seiner aktiven Laufbahn verbrachte er bei seinem Heimatverein, dem 1. FC Edelsfeld, zu dem die Bindung seit seiner Kindheit unter anderem auch deshalb groß war, weil sein Opa den Verein 1948 mitgegründet hatte. Nur während seiner Jugend beim FC Amberg, als Auswahlspieler des Bayerischen Fußball-Verbandes, sowie in einer erfolgreichen Saison beim damaligen Bezirksoberligisten DJK Ammerthal lief er für andere Vereine auf.





Nach dem Abstieg des FCE in die Kreisklasse kehrte Alexander Heldrich 2006 als 25-jähriger Spielertrainer zurück und begann gemeinsam mit Horst Kölbel seine Trainerlaufbahn und erzielte gleich beachtliche Erfolge. Denn mit nahezu unverändertem Kader führte er Edelsfeld innerhalb von drei Jahren von der Kreisklasse bis in die Bezirksoberliga. Nach zehn erfolgreichen Jahren am Hahnenkamm entschloss er sich, neue Herausforderungen zu suchen. Stationen beim SV Illschwang (2015 bis 2022) und dem SVL Traßlberg (für zwei Spielzeiten), ehe er sich 2024 bewusst eine Auszeit nahm. Bei der Entscheidung, in Königstein anzuheuern, spielte vor allem die Perspektive eine Rolle, die der TSV hat. „Königstein hat ein hervorragendes Vereinsgelände, viele Zuschauer und eine junge Mannschaft mit großem Potenzial. Außerdem ist der Kader mit drei Herrenmannschaften breit aufgestellt.“



Seit Mitte Juni leitet Heldrich nun das Training an der Neuhauser Straße. Allerdings verlief sein Einstieg nicht sorgenfrei, denn mehrere Leistungsträger fallen aktuell verletzt aus. „Natürlich sind das Spieler, die den Unterschied machen können. Aber der Kader ist groß genug, um das aufzufangen“, berichtet der neue Coach, der zunächst keine grundlegenden Veränderungen plant: „Spielerisch werde ich nicht von Anfang an alles auf links drehen. Warum sollte ich etwas ändern, das über Jahre erfolgreich war?“



