Spezialwaffe von der Seitenlinie: Vollers bleibt WSC Frisia erhalten

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Der WSC Frisia Wilhelmshaven kann auch in der kommenden Saison auf Thorben Vollers bauen. Der Abwehrspieler hat seine Zusage gegeben und bleibt damit ein wichtiger Bestandteil des Kaders.

Vollers bringt nicht nur defensive Stabilität, sondern auch Erfahrung in eine Mannschaft, die sich zunehmend verjüngt. Seine Rolle sieht er dabei klar definiert: „Ich freue mich auf die neue Saison mit den neuen und jungen Spielern, will meine Erfahrung an diese übermitteln und freue mich ebenfalls darüber weiterhin mit Freunden zusammen zu spielen.“

Auf dem Platz überzeugt der Defensivakteur durch Einsatzbereitschaft und Verlässlichkeit. Zudem sorgt er mit seinen weiten und präzisen Einwürfen immer wieder für Druckmomente – ein zusätzliches Element im Offensivspiel, ohne dabei seine Kernaufgabe in der Defensive aus den Augen zu verlieren.