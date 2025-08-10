„Speschek“ macht dem TuS Xanten Beine

Während andere in seinem Alter längst ein beschauliches Leben als Rentner und Opa führen, wirkt Mieczyslaw Zalewski mit seinen 71 Jahren noch äußerst dynamisch und energiegeladen. Ruhig die Beine baumeln lassen, das ist augenscheinlich nicht sein Ding. Viel lieber macht er anderen Beine – seit einiger Zeit neben seinem Fitness- und Soccer-Zentrum Relax in Weeze auch den Fußballern des TuS Xanten.

Dabei kommt ihm nicht nur zugute, dass der gelernte Ringer auch Leichtathletik-Trainer ist. „Ich habe an der Sporthochschule in Warschau 1978 mein Diplom gemacht“, sagt er und weist darauf hin, dass dies „damals eine umfassende Ausbildung in allen Sportarten beinhaltete. Ein Schwerpunkt war die Leichtathletik. Mindestens dreimal die Woche waren wir in der Leichtathletik aktiv.“

Der Vater des TuS-Trainers Marcel Zalewski, der in der abgelaufenen Saison die erste Mannschaft zu einer überragenden Bezirksliga-Rückrunde führte, steht nicht das erste Mal im Trainer-Team seines Sohnes. Bereits beim TSV Weeze half er vor knapp sechs Jahren mit, die Mannschaft von der Kreisliga A in die Bezirksliga zu führen.

Dass er mit seiner Familie in Deutschland gelandet ist, war ein wenig zufällig. „Wir haben 1981 Verwandte in Deutschland besucht, und während wir hier waren, wurde in Polen das Kriegsrecht verhängt“, erinnert sich Zalewski senior, der von vielen Freunden und Bekannten einfach nur „Speschek“ gerufen wird. „Eigentlich wollten wir auch zurück“, sagt er. Doch die Rückkehr habe sich immer wieder verschoben.

Nach der Aufhebung des Kriegsrechts in Polen im Juli 1983 gab es dort weiterhin viele Repressalien, Anhänger und Vertreter der Freiheitsbewegung Solidarność standen weiter auf Fahndungslisten. Letztlich blieb Familie Zalewski in Deutschland, denn längst hatte sich der neue Lebensmittelpunkt an den Niederrhein verlagert.

Mit seiner Frau Hanna Zalewska eröffnete Mieczyslaw Zalewski ein Fitnessstudio in Weeze. Im „Relax Fitness & Sports“ wurde aber nicht nur klassisches Bodybuilding betrieben, sondern „Speschek“ ließ hier auch seine umfangreichen Kenntnisse aus allen Sportbereichen einfließen. Er arbeitet mit den Kunden an ihrer kompletten Fitness, nicht nur am Muskelaufbau. So kooperierte der 71-Jährige bereits früh mit Krankenkassen, bot Rückenschulen und Ähnliches an.

Nebenbei war er auch als Leichtathletik-Trainer aktiv und unterstützte zudem seinen Sohn Marcel – zunächst während der aktiven Karriere, später dann auch in dessen Trainerlaufbahn. „Eigentlich bin ich erst durch Marcel in den Fußballbereich gerutscht“, sagt Mieczyslaw Zalewski heute.

Das Fitnessstudio in Weeze ist bereits vor vielen Jahren von der Alten Heerstraße in die Katharinenstraße umgezogen und hat das Angebot enorm erweitert. Neben zwei Hallen-Soccerplätzen mit je 15x30 Metern bietet der Weezer in dem alten Industriegebäude – getreu seiner alten Passion – auch eine 40 Meter lange Sprintbahn an. „Da können die Athleten auch im Winter prima trainieren“, sagt er.

Seit dem vergangenen Winter steht er nun ehrenamtlich seinem Sohn beim TuS Xanten zur Seite. Die Spieler macht er nicht nur spritziger und konditionell stärker, er kümmert sich auch um konsequentes Dehnen und die Kräftigung des Bewegungsapparates. „Fitness ist die beste Vorbeugung vor Verletzungen“, sagt Zalweski senior. „Eine gute Mischung aus Kraft und Kondition und Beweglichkeit ist dabei wichtig.“

In Xanten hat es ihm von Anfang an gut gefallen. „In der Mannschaft war eine gute Atmosphäre, das sind richtig gute Jungs“, sagt er. „Die Truppe hat echt Potenzial.“

Für die kommende Bezirksliga-Saison traut er dem Team eine Menge zu. Basis dafür ist allerdings, dass jetzt der Trainingsplan konsequent umgesetzt wird, damit das Team zu Saisonbeginn richtig fit ist, denn auch „in Sachen Fitness ist da noch einiges an Potenzial vorhanden“. Aber der Fitnesscoach ist überzeugt: Wenn die Mannschaft mitzieht, dann „wird sie sicher oben mitspielen können“, sagt Mieczyslaw Zalewski.