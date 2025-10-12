 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Sperrstrafe durch Video, Spielabsage und Spielverlegung

News aus den Vereinen und Fußballbezirken: Was hat sich getan?

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Fußballbezirk Enz/Murr

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Sperrstrafe durch Video

Im Pokalspiel zwischen dem TV Aldingen II gegen den SKV Eglosheim kam es, hinter dem Rücken des Schiedsrichters, zu einer Tätlichkeit eines Eglosheimer Spielers.

Dieser hat seinem Gegenspieler mit ein bis zwei Faustschlägen traktiert und hatte das Pech, dass diese Aktion in einem Video festgehalten wurde.

Nach Würdigung der Stellungnahmen und des Videos hat das Sportgericht Enz/Murr nun eine Sperre von 6 Spielen ausgesprochen.

Der Verein hat noch die Möglichkeit Einspruch einzulegen.

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Spielabsage in der Bezirksliga der Frauen:

Samstag, 11.10.2025, 17:00 Uhr: Spvgg Hengstfeld-Wallhausen – Spvgg Rommelshausen, von den Gästen aufgrund Spielerinnenmangels abgesagt.

im IN.VIVO-Bezirkspokal der Frauen gibt es eine Spielverlegung:

SGM SV Tiefenbach/Satteldorf II – SGM SV Rieden/Michelbach-Bilz/Tüngental, bisher: 22.10. – neu: 29.10.2025, 19:30 Uhr.

