Sperrstrafe durch Video, Spielabsage und Spielverlegung

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Sperrstrafe durch Video

Im Pokalspiel zwischen dem TV Aldingen II gegen den SKV Eglosheim kam es, hinter dem Rücken des Schiedsrichters, zu einer Tätlichkeit eines Eglosheimer Spielers.

Dieser hat seinem Gegenspieler mit ein bis zwei Faustschlägen traktiert und hatte das Pech, dass diese Aktion in einem Video festgehalten wurde.

Nach Würdigung der Stellungnahmen und des Videos hat das Sportgericht Enz/Murr nun eine Sperre von 6 Spielen ausgesprochen.

Der Verein hat noch die Möglichkeit Einspruch einzulegen.