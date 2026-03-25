Sperrendrama bringt Aufstieg des MSV Düsseldorf in Gefahr Bezirksliga, Gruppe 1: Der Einsatz von Vedin Kulovic könnte dem MSV Düsseldorf teuer zu stehen kommen – und den Titelkampf völlig neu entfachen. Drei weitere Düsseldorfer Klubs würden ebenfalls benachteiligt. von Marcus Giesenfeld · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Der Aufstieg des MSV Düsseldorf könnte stärker ins Wanken geraten. – Foto: Frank Vieten

Dem Topspiel gegen die DJK Sparta Bilk konnte Vedin Kulovic am Sonntag nicht seinen Stempel aufdrücken. Nach gut einer Stunde nahm Trainer Goran Tomic den Flügelspieler vom Platz. Dessen bis dahin auffälligste Aktion: Eine Unsportlichkeit gegen Rene Reuland auf Höhe der Trainerbänke, die manch ein Spielleiter wohl mit der Roten Karte geahndet hätte.

Trotz dieser überschaubaren Bilanz war Kulovic eines der Hauptgesprächsthemen an der Fährstraße. Denn dessen Verpflichtung in der Winterpause könnte sich für den MSV Düsseldorf im Nachhinein noch als Bumerang erweisen. Aktuell ist ungewiss, ob der Tabellenführer der Gruppe 1 der Bezirksliga die sechs Punkte aus den siegreich gestalteten Partien gegen VdS Nievenheim und 1. FC Grevenbroich-Süd behalten darf. Bei der Staffelleitung erkundigt In beiden Spielen stand Vedin Kulovic für den MSV auf dem Feld. Weil die Verantwortlichen offenbar guten Gewissens daran glauben durften, dass der 30-Jährige einsatzfähig war. „Wir haben uns bei der Staffelleitung extra erkundigt, und in System war er ja auch frei“, sagt der sportliche Leiter des MSV, Moussa Ouayd, und kommt folgerichtig zu dem Schluss. „Wir haben keinen Fehler gemacht.“ Dennoch müssen sich nun Entscheider des Bezirkssportgerichts damit befassen, ob Vedin Kulovic schon am 1. März für den MSV Düsseldorf hätte spielen dürfen.

Dessen letztes Pflichtspiel für den Ligakonkurrenten SG Benrath-Hassels lag zu diesem Zeitpunkt ein halbes Jahr zurück. Jene sechs Monate Sperre hatte Kulovic aufgebrummt bekommen, weil er von seinem Ex-Klub keine Freigabe für einen Wechsel innerhalb der Saison erteilt bekam. Allerdings – und das ist der Knackpunkt – hatte der Bosnier an jenem 31. August 2025 in seinem letzten Spiel für Benrath-Hassels gegen den MSV die Rote Karte gesehen, die mit einer Drei-Spiele-Sperre belegt wurde. Die Frage ist nun: Wann begann Kulovics Sechs-Monats-Sperre? Am 31. August, dem Tag seines letzten Spiels für die SG? Oder erst am 21. September nach Ablauf seiner Rotsperre