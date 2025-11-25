Sperre von Ilias Amallah massiv reduziert

Wiesbaden. Die Sperre gegen Ilias Amallah ist, nachdem der Türkische SV in Berufung gegangen war, vom Sportgericht deutlich herabgesetzt worden. Statt der ursprünglich verhängten sechs Pflichtspiele wurde die Sperre nun auf zwei Spiele (heißt Verbandsliga und Pokal) reduziert - eines davon hat der Offensivspieler bereits abgesessen. Grundlage dieser Entscheidung sei die erneute Bewertung der Spielsituation anhand des eingereichten Videomaterials sowie einer korrigierten Einschätzung des Schiedsrichters gewesen.

Was war passiert? Es lief die 45. Spielminute im Verbandsligaspiel am 9. November zwischen dem Türkischen SV und RW Hadamar, das später 3:3 endete. Der TSV befand sich im Angriff, als Amallah durch ein seitliches Foul ins Straucheln geriet und anschließend in einen Hadamarer Verteidiger rutschte. Dieser verletzte sich dabei so schwer, dass er nach längerer Unterbrechung mit dem Krankenwagen abtransportiert werden musste. Nach Rücksprache mit seinem Assistenten zeigte der Schiedsrichter Amallah schließlich die Rote Karte, das Spiel wurde jedoch mit einem Freistoß für den Türkischen SV fortgesetzt. Trainer Gökhan Caliskan erkundigte sich nach dem Spiel beim Gegner nach dem Zustand des verletzten Spielers.

Nach dem ursprünglichen Urteil legte der Türkische SV Einspruch ein. Klubchef Ilkay Candogan erklärt: „Wir haben das Spiel live gesehen und haben im Nachgang die sechs Spiele Sperre nicht verstanden. Zumal der Schiedsrichter in seinem Bericht geschrieben hat, dass es kein absichtliches und unfaires Foulspiel war – er hat es als rohes Foulspiel beschrieben.“

Videomaterial bei Einspruchserklärung angefügt

Der Verein ergänzte den Einspruch durch eine Videosequenz (Hadamar filmte das Spiel mit einer Veo-Cam), die das Sportgericht in seine Bewertung einbezog. Der Schiedsrichter habe im Anschluss an die Sichtung des Videomaterials zudem seinen Bericht ergänzt. „Wir haben einen ausführlichen Einspruch eingelegt“, sagt Candogan, "in dem wir auch das Video hinzugefügt haben, das belegt, dass Ilias Amallah ins Straucheln kommt, eine Grätsche macht und dabei auch den Ball spielt.“

Sportgericht gab dem Einspruch statt

Das Sportgericht der Verbandsligen um Vorsitz Rainer Lach (Darmstadt) folgte dem Einspruch. Durch die Sichtung des Videomaterials sowie der korrigierten Einschätzung des Schiedsrichters in dessen Bericht soll der ursprünglich angegebenen Tatbestand des "rohen" Foulspiels als nicht mehr gegeben angesehen worden sein.

Amallah fehlt dennoch bei Pokalkracher gegen Biebrich

Dementsprechend wird Amallah beim Pokalkracher am Mittwochabend gegen Biebrich noch aussetzten müssen, beim Jahresabschluss in der Verbandsliga gegen Germania Okriftel (So., 14:30 Uhr) ist er dann wieder mit von der Partie.