Sperre & Geldstrafe nach Angriff auf Schiedsrichter im Kreis Herford

Am 15.11.2025 eskalierte ein A-Jugend-Spiel in Bünde so heftig, dass sich später sogar das Jugendgericht in Herford mit den Vorfällen befassen musste. Das Kreis-Sportgericht hat den Fall nun offiziell bewertet:



"Das Jugendgericht im KSG Herford hatte sich mit Vorfällen während des A-Jugend Spiels zwischen dem SC Bünde und dem TV Elverdissen zu befassen.

Nachdem ein Bünder Spieler nach einem Kopfstoß gegen seinen Gegenspieler mit der roten Karte des Feldes verwiesen wurde, sind seine Kumpels – eine Gruppe von ca. 20 jungen Männern – auf den Platz gestürmt, und haben den Schiedsrichter massiv bedrängt.

Der erste Vorsitzende hatte sich zwischenzeitlich als Ordner kenntlich gemacht und versuchte den SR unbeschadet in seine Kabine zu begleiten. Dabei wurde auch er tätlich angegangen. Auch ausserhalb der Sportanlage am Waldschlösschen warteten die Unruhestifter auf den Unparteiischen, der nur sein Handy aus dem Auto holen wollte.

Nach weiteren Auseinandersetzungen konnte der SR den Ort des Geschehens zu verlassen.



Das Sportgericht hat im schriftlichen Verfahren und den beschuldigten Spieler für den tätlichen Angriff für 14 Wochen bis zum 21.Februar 2026 gesperrt. Der Verein SC Bünde wird mit 500 Euro sanktioniert, wobei 250 Euro in Präventionsmaßnahmen zu investieren sind, um solche Vorfälle zukünftig möglichst zu verhindern."

Quelle: https://flvw-herford.de/de/wichtige-urteile-aus-dem-kreisjugendsportgericht.htm