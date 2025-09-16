Sperre nach Notbremse: Sven Köhler fehlt gegen Elversberg

Eintracht Braunschweig muss am kommenden Samstag im Heimspiel gegen die SV Elversberg auf Kapitän Sven Köhler verzichten. Der 28-jährige Defensivspieler wurde nach seiner Roten Karte im Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 (85. Minute, Notbremse) vom DFB-Sportgericht für ein Meisterschaftsspiel gesperrt.

Köhler hatte im eigenen Strafraum den Darmstädter Stürmer Isac Lidberg regelwidrig gestoppt, was nicht nur zum Platzverweis führte, sondern unmittelbar darauf auch zum entscheidenden Freistoßtreffer zum 1:2-Endstand.

Eintracht Braunschweig hat dem Urteil bereits zugestimmt, das Urteil ist somit rechtskräftig. Köhler wird bereits am darauffolgenden Spieltag bei Fortuna Düsseldorf (27. September) wieder zur Verfügung stehen.