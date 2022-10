Spendenübergabe beim Oktoberfest der SG Bindsachsen SPENDE: +++ Drei verschiedene Projekte für Kinder werden unterstützt +++

Mit dem Charity-Lauf im Sommer wollten Initiator Mathias Kleer und seine SGB-Mitstreiter „eine sportliche Veranstaltung mit der guten Sache kombinieren“. Zur Auswahl standen zwei Strecken, die man joggen, walken oder wandern konnte. Neben den Startgebühren der Teilnehmenden wurden weitere Sponsoren gewonnen, die nun ihre Spendengelder an den Vorstand der SG Bindsachsen übergaben. Dies waren die SAP-Beratungsfirma VISICON aus der Waldsiedlung, die Fahrschule Steffen Baumgart, die CNC-Frästechnik GmbH Jürgen Kehm sowie die KFZ-Meisterwerkstatt Car Guardians mit Sitz in Büdingen. Zu verteilen waren insgesamt 1.300 Euro. „Wir möchten uns herzlich bedanken bei allen, die an unserem Charity-Lauf mitgemacht haben und insbesondere bei den Sponsoren, die uns seit vielen Jahren verbunden sind“, konnte Vereinsvorsitzender Florian Groth ergänzen.

Den ersten Teil der Spenden reichten die grün-weißen Fußballer weiter an die Wiesbadener „Bärenherz-Stiftung“, welche Familien mit unheilbar kranken Kinder unterstützt, insbesondere Kinderhospize. Ein weiterer Teil wurde an den Ortsbeirat Bindsachsen übergeben, der mit hohem finanziellen Aufwand den örtlichen Kinderspielplatz unterhalb der Kirche wieder auf Vordermann brachte. Den dritten und kleinsten Teil der Gelder verwendete man für Kinder-Fußballutensilien, da in dieser Saison seit längerer Zeit mit den Bambini, einer F- und einer C-Jugend wieder drei Kindermannschaften in Bindsachsen trainieren und spielen. Auf dem Bild sind zu sehen: Mathias Kleer (zweiter Vorsitzender und Sportlicher Leiter der SG Bindsachsen), Steffen Baumgart (Fahrschule Baumgart), Jürgen Kehm (CNC Frästechnik GmbH), Christian Brücher (Firma VISICON) sowie Florian Groth (erster Vorsitzender SG Bindsachsen). Nicht dabei sein konnte Tobias Wurzinger (Firma Car Guardians).