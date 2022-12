Spendenaufruf für Weihnachts- und Neujahrsessen der Mugeta Academy

Wir möchten uns für eure Unterstützung in den vorangegangenen Projekten bedanken. Mit eurer Hilfe konnten wir die Academy mit einer Wasser- und Stromanlage ausstatten. Außerdem konnten wir dank euch die Klassenzimmer mit Tische und Stühle aufwerten. Mehr Infos hier!

Ebenso helfen den Kindern die vielen Sachspenden wie z.B. Fußbälle, Fußballschuhe und Trikots sehr weiter. Gerne möchten wir unseren Kindern ein gemeinsames Weihnachts- und Neujahrsessen in der Mugeta Academy ermöglichen. Da wir mittlerweile 400 Jungen und Mädchen in unserer Academy betreuen beläuft sich der Betrag, den wir dafür benötigen auf 1000 Euro. Falls du schon zu viel Geld in andere Weihnachtsgeschenke investiert hast hilft es uns ebenfalls, wenn du Freunden und Bekannten von unserem Projekt erzählst oder andere kreative Weihnachtsgeschenkideen hast. Letztes Jahr haben sich die Kinder riesig über Weihnachtskarten und Plätzchen von unserem Unterstützer Danelis gefreut. Vielen Dank für eure Unterstützung und fröhliche Weihnachtstage. Mehr Infos hier!