Spendenaktion für verunglückten Fußballer bei Lilien-Test

Nach dem ersten erfolgreichen Test gegen die SG Arheilgen gastiert der SV Darmstadt 98 am Samstag nun bei Verbandsliga-Aufsteiger VfR Fehlheim. © Sascha Lotz

Fehlheim. Schon drei Wochen vor dem Saisonauftakt bei der SpVgg Neu-Isenburg (31. Juli, 18.30 Uhr) steht für Fußball-Verbandsligist VfR Fehlheim ein echtes Highlight an: Am Samstag, 11. Juli, gastiert der SV Darmstadt 98 zu seinem zweiten Testspiel im Rahmen der Sommervorbereitung im Fehlheimer Sportpark. Anstoß im Bensheimer Stadtteil ist um 15 Uhr, Einlass bereits ab 12 Uhr. Und schon vor der Partie steht fest: Das Spiel steht ganz im Zeichen der Solidarität mit dem schwer verunglückten Fürther Fußballer Ingo Dörsam.