Spendenaktion für verunglückten Fußballer bei Lilien-Test

Fehlheim. Schon drei Wochen vor dem Saisonauftakt bei der SpVgg Neu-Isenburg (31. Juli, 18.30 Uhr) steht für Fußball-Verbandsligist VfR Fehlheim ein echtes Highlight an: Am Samstag, 11. Juli, gastiert der SV Darmstadt 98 zu seinem zweiten Testspiel im Rahmen der Sommervorbereitung im Fehlheimer Sportpark. Anstoß im Bensheimer Stadtteil ist um 15 Uhr, Einlass bereits ab 12 Uhr. Und schon vor der Partie steht fest: Das Spiel steht ganz im Zeichen der Solidarität mit dem schwer verunglückten Fürther Fußballer Ingo Dörsam.
Bei einem Arbeitsunfall hatte sich Dörsam, der erst wenige Tage zuvor als Neuzugang bei Gruppenligist FC Fürth vorgestellt worden war, Mitte Mai so schwere Verletzungen zugezogen, dass er nun querschnittsgelähmt ist. Kurz darauf ergriffen Dörsams Heimatverein SV Lörzenbach, sein bisheriger Club SG Wald-Michelbach sowie der FC Fürth gemeinsam die Initiative. Die Vereine riefen eine Spendenaktion ins Leben, um „ihm und seiner Familie zur Seite stehen und jede mögliche Unterstützung leisten.“
In knapp drei Wochen sind bereits rund 75.000 Euro zusammengekommen. „Es ist einfach sehr bewegend, wie groß die Solidarität ist“, sagt Lörzenbachs Vorsitzender Stefan Jünger. Auch für den VfR Fehlheim und die Lilien ist klar: „Fußball verbindet – auf und neben dem Platz. Gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich, was unsere Fußballfamilie ausmacht: Zusammenhalt, Solidarität und gegenseitige Unterstützung.“
Am Samstag werden deshalb an jeder Essens- und Getränkeausgabe Spendenboxen aufgestellt. „Die gesamten Spendeneinnahmen kommen ausschließlich Ingo und seiner Familie zugute – unter anderem für barrierefreie Anpassungen, Mobilität, Hilfsmittel und weitere notwendige Maßnahmen, die den Alltag erleichtern und den Weg in ein möglichst selbstbestimmtes Leben unterstützen“, teilt der VfR mit.
Der SV Darmstadt 98 unterstützt die Spendenaktion am Wochenende gleich doppelt: Natürlich wollen auch die Lilien in Fehlheim die Spendentrommel rühren, zudem hat der SV 98 dem SV Winterkasten beim Trainingsauftakt im Lindenfelser Stadtteil ein signiertes Trikot übergeben, das am Wochenende im Rahmen des traditionellen „Scheeserennens“ auf dem Sportplatz versteigert wird.