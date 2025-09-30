Spendenaktion für unseren Schwerkranken Jugendtrainer Tarik

Tarik kämpft leider bereits seit einigen Jahren mit einer schweren Krankheit, diese lässt im Moment leider nicht zu dass er arbeiten gehen oder seine Leidenschaft die Kinder zu trainieren nachkommen kann.

Dieser Kampf zwingt ihn derzeit sogar in die Frührente. Seine Frau kann in der derzeitigen Situation und den 3 kleinen Kindern (5 Jahre und jünger) auch noch nicht zurück in die Arbeitswelt.

Daher benötigen wir euch um die Familie zu unterstützen, denn Tarik ist ein Mensch den jeder in seinem Verein haben möchte.

Er ist ein beliebter Trainerkollege. Sein Engagement ist überwältigend.

Es ist ausschließlich sein Verdienst dass es in einer großen Gruppe keinerlei Ärger gibt. Er schafft die Eltern ausserhalb des Platzes zu einer Einheit zu machen, viel wichtiger ist aber dass er mit seiner offenen, fröhlichen Art von den Kindern geliebt wird.

So wie er strahlt wenn er den Platz betritt, so strahlen die Kinder wenn sie ihn sehen.