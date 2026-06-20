Spendenaktion für schwer verunglückten Fürther Fußballer

Groß ist die Anteilnahme auch unter den Fußballern der Region. Denn Ingo Dörsam war einer von ihnen. Beim SV Lörzenbach durchlief er alle Jugendmannschaften und stellte schon früh sein Talent unter Beweis. Mit der JSG Lörzenbach/Mitlechtern wurde er zweimal Kreismeister und spielte drei Jahre lang in der Jugend-Gruppenliga Darmstadt. Die Erfolge setzten sich bei den Senioren fort. 2017 wurde er mit dem SVL Meister der Kreisliga B, zwei Jahre später war er beim Kreispokalsieg (2:1-Sieg gegen die SG Wald-Michelbach) dabei – als A-Ligist, was bisher einmalig in der Geschichte des Bergsträßer Fußballs ist.