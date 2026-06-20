Spendenaktion für schwer verunglückten Fürther Fußballer

Fürth. Ein tragischer Arbeitsunfall hat am Vormittag des 21. Mai dafür gesorgt, dass für Ingo Dörsam und seine Familie nichts mehr so sein wird, wie es einmal war. An der Forststraße in Reichelsheim-Erzbach fanden Bauarbeiten statt. Asphalt wurde aufgetragen. Dörsam fuhr die Straßenwalze. An einer Böschung kippte das tonnenschwere Gerät um, der 29-jährige Lörzenbacher geriet unter die Walze. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der lebensgefährlich Verletzte ins Krankenhaus geflogen.
Als sich die Nachricht an diesem Schicksalstag verbreitete, waren die Befürchtungen groß, bis die Information, dass Dörsam außer Lebensgefahr war, für erste Erleichterung sorgte. Gleichwohl löst Dörsams Unfall noch vier Wochen später tiefe Bestürzung bei den Menschen in der Region aus, hat er sich doch so schwere Verletzungen zugezogen, dass er nun querschnittsgelähmt ist.
Groß ist die Anteilnahme auch unter den Fußballern der Region. Denn Ingo Dörsam war einer von ihnen. Beim SV Lörzenbach durchlief er alle Jugendmannschaften und stellte schon früh sein Talent unter Beweis. Mit der JSG Lörzenbach/Mitlechtern wurde er zweimal Kreismeister und spielte drei Jahre lang in der Jugend-Gruppenliga Darmstadt. Die Erfolge setzten sich bei den Senioren fort. 2017 wurde er mit dem SVL Meister der Kreisliga B, zwei Jahre später war er beim Kreispokalsieg (2:1-Sieg gegen die SG Wald-Michelbach) dabei – als A-Ligist, was bisher einmalig in der Geschichte des Bergsträßer Fußballs ist.
Für die betroffenen Vereine war an Fußball vorerst kaum zu denken. Die SG Wald-Michelbach sagte ihre letzten beiden Saisonspiele, die nach dem Rückzug aus der Gruppenliga ohnehin bedeutungslos gewesen wären, ab. Auch der SV Lörzenbach verzichtete am Pfingstsamstag auf die Kreisoberliga-Partie bei der FSG Bensheim. Der FC Fürth trat zwar an, die Akteure waren jedoch in Gedanken bei ihrem künftigen Mannschaftskameraden. Und die Solidarität hält weiter an. Vereinsübergreifend.
„Neben der gesundheitlichen Beeinträchtigung wird der Unfall auch finanzielle Folgen für Dörsam und seine Familie haben“, schreiben die drei Vereine SV Lörzenbach, SG Wald-Michelbach und FC Fürth in einer gemeinsamen Pressemitteilung. So werde beispielsweise seine Wohnung in Lörzenbach auf die neuen Bedürfnisse umgebaut werden müssen.
Um ihn dabei zu unterstützen, haben SVL, SGW und FC beschlossen, eine gemeinsame Spendenaktion zu starten. So wurde unter Federführung des SV Lörzenbach und dem Stichwort „Spende für Ingo“ ein Spendenkonto bei der Sparkasse Starkenburg eingerichtet. „Wir möchten Ingo und seiner Familie in dieser Zeit bestmöglich helfen, sowohl durch diese Spendenaktion finanziell als auch persönlich. Spendet kräftig und lasst uns gemeinsam mit Ingo die Herausforderungen für sein künftiges Leben so ein bisschen leichter nehmen“, erklärt FC-Sportvorstand Marco Knapp stellvertretend für die drei Vereine.
Wer sich an der Spendenaktion beteiligen will, kann dies über folgendes Bankkonto tun:
IBAN: DE78 5095 1469 0008 0576 22
Sparkasse Starkenburg
Kontoinhaber: SV Grün-Weiss 1957 Lörzenbach/Odw.
Verwendungszweck: „Spendenkonto Ingo Dörsam“
Die Verantwortlichen hoffen, dass möglichst viele Spendenwillige einen Beitrag zur Unterstützung leisten. „Jeder Betrag – egal, in welcher Höhe – hilft und setzt ein Zeichen der Solidarität“, heißt es. Überdies ist im November ein Benefizkonzert in der „Alm“ des FC Fürth geplant, für das sich die „Good Time Band“ spontan bereiterklärt hat. Zudem steht auch noch ein Benefizspiel im Raum.
Die ersten Reaktionen sind überwältigend. Zahlreiche Bergsträßer Fußballvereine, viele Clubs aus den anliegenden Fußballkreisen (unter anderem TS Ober-Roden, SKG Bickenbach oder SSV Brensbach), die Handballer der HSG Fürth/Krumbach, der ebenfalls aus Fürth stammende Ringer Pascal Eisele oder Stadionwurst-Blogger Christian Zimmermann (Worscht D’Or) haben den am Donnerstagabend veröffentlichten Social-Media-Post der drei Clubs bereits geteilt. Und dem Anliegen somit eine noch größere Reichweite verschafft. „Darüber sind wir natürlich sehr erfreut“, sagt Lörzenbachs Vorsitzender Stefan Jünger.