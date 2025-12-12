Stefan Staub und Max Helmli (von links). – Foto: TSGV Waldstetten

Spendenaktion „Ein Los für Oliver" zieht immer weitere Kreise Große Resonanz auf die Gemeinschaftsaktion der Vereine TSGV Waldstetten, SG Bettringen und 1. FC Germania Bargau.

Die Spendenaktion „Ein Los für Oliver“ ist auf der Ostalb mittlerweile bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Hierbei handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der Vereine TSGV Waldstetten, SG Bettringen und 1. FC Germania Bargau.



Federführend hat sich Max Helmli der Sache angenommen, der jüngst auch den Vater des kleinen Oliver, Stefan Staub, persönlich kennenlernen durfte. Dieser war mit seinen beiden anderen Söhnen zu Gast in der Noch-Heimat Königsbronn, um allerhand Formalitäten zu klären, wie unter anderem den Haus- und Autoverkauf. Helmli war nach Königsbronn gefahren, um selbst einige Fragen stellen zu können, da er selbst immer wieder, im Zuge der Spendenaktion, Fragen gestellt bekommt. Helmlis Tante ist eine gute Freundin der Mutter von Oliver, dadurch war auch gleich eine Verbindung zwischen Stefan Staub und dem Schlussmann des TSGV Waldstetten gegeben. Staub zeigte sich sehr dankbar, dass diese und viele weitere Aktionen zugunsten seines Sohnes auf die Beine gestellt worden sind. Noch einmal höhere Aufmerksamkeit erlangte die Familie Staub-Garcia dann durch ihren Auftritt bei Steffen Hallaschka und seiner Sendung „Menschen, Bilder, Emotionen“, dem traditionellen Jahresrückblick des TV-Senders RTL.

Der zweijährige Oliver hatte sich im Frühjahr bei einem Autounfall in Mexiko das Genick gebrochen, hat bereits zwei Herzstillstände sowie einen Schlaganfall überlebt und kämpft sich aktuell immer weiter ins Leben zurück – und dass, obwohl ihm selbst Fachleute kaum eine Überlebenschance eingeräumt hatten. Doch Oliver ist ein Kämpfer. Im kommenden Sommer steht der nächste große Schritt bevor, wenn sich Oliver in Chicago einer Stammzellentherapie in einer Spezialklinik unterziehen wird. Die Aktion ist fast schon so etwas wie ein Job geworden für Helmli, wie er schmunzelnd zugibt: „Es vergeht eigentlich kein Tag mehr, an dem ich nicht irgendetwas für die Aktion machen muss. Aber das mache ich natürlich gerne“, sagt er. An diesem Freitag hat Helmli bereits die nächste Aktion auf den Plan gerufen. Gmünder Gastronomen waren auf ihn zugekommen, um zu erfragen, wie sie unterstützen könnten. So haben sich kurzerhand unter anderem das „M7“, „Alpenwirtshaus“, „Elchbar“, „Mallorca-Stüble“, „KKF“, „Gyros Anestis“ oder das Bistro „Schlupfloch“ machen allesamt Sonderaktionen, bei denen ganz bewusst ein Teilbetrag für die Aktion „Ein Los für Oliver“ hängenbleiben wird.