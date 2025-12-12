Spendenaktion „Ein Los für Oliver“ zieht immer weitere Kreise

Die Spendenaktion „Ein Los für Oliver“ ist auf der Ostalb mittlerweile bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Hierbei handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der Vereine TSGV Waldstetten, SG Bettringen und 1. FC Germania Bargau.
Federführend hat sich Max Helmli der Sache angenommen, der jüngst auch den Vater des kleinen Oliver, Stefan Staub, persönlich kennenlernen durfte. Dieser war mit seinen beiden anderen Söhnen zu Gast in der Noch-Heimat Königsbronn, um allerhand Formalitäten zu klären, wie unter anderem den Haus- und Autoverkauf. Helmli war nach Königsbronn gefahren, um selbst einige Fragen stellen zu können, da er selbst immer wieder, im Zuge der Spendenaktion, Fragen gestellt bekommt.
Helmlis Tante ist eine gute Freundin der Mutter von Oliver, dadurch war auch gleich eine Verbindung zwischen Stefan Staub und dem Schlussmann des TSGV Waldstetten gegeben. Staub zeigte sich sehr dankbar, dass diese und viele weitere Aktionen zugunsten seines Sohnes auf die Beine gestellt worden sind. Noch einmal höhere Aufmerksamkeit erlangte die Familie Staub-Garcia dann durch ihren Auftritt bei Steffen Hallaschka und seiner Sendung „Menschen, Bilder, Emotionen“, dem traditionellen Jahresrückblick des TV-Senders RTL.
Der zweijährige Oliver hatte sich im Frühjahr bei einem Autounfall in Mexiko das Genick gebrochen, hat bereits zwei Herzstillstände sowie einen Schlaganfall überlebt und kämpft sich aktuell immer weiter ins Leben zurück – und dass, obwohl ihm selbst Fachleute kaum eine Überlebenschance eingeräumt hatten. Doch Oliver ist ein Kämpfer. Im kommenden Sommer steht der nächste große Schritt bevor, wenn sich Oliver in Chicago einer Stammzellentherapie in einer Spezialklinik unterziehen wird.
Die Aktion ist fast schon so etwas wie ein Job geworden für Helmli, wie er schmunzelnd zugibt: „Es vergeht eigentlich kein Tag mehr, an dem ich nicht irgendetwas für die Aktion machen muss. Aber das mache ich natürlich gerne“, sagt er. An diesem Freitag hat Helmli bereits die nächste Aktion auf den Plan gerufen. Gmünder Gastronomen waren auf ihn zugekommen, um zu erfragen, wie sie unterstützen könnten. So haben sich kurzerhand unter anderem das „M7“, „Alpenwirtshaus“, „Elchbar“, „Mallorca-Stüble“, „KKF“, „Gyros Anestis“ oder das Bistro „Schlupfloch“ machen allesamt Sonderaktionen, bei denen ganz bewusst ein Teilbetrag für die Aktion „Ein Los für Oliver“ hängenbleiben wird.
Doch damit nicht genug. An diesem Sonntag wird die Lichterfahrt der Traktoren in Waldstetten stattfinden, auch hier wird wieder für Oliver gesammelt. Ein Landwirt ist auf Max Helmli zugekommen und gesagt, ober mit diesem Plan einverstanden sei. Natürlich war er es. „Ich wäre ja selbst nie auf die Idee gekommen, die Landwirte bei dieser Lichterfahrt anzusprechen, da hätte ich gar nicht dran gedacht“, sagt Helmli lachend. Beim Weihnachtsmarkt der Waldstetter „Franz-von-Assisi-Schule“ wird der Erlös ebenfalls der Aktion „Ein Los für Oliver“ zukommen. Es ist unglaublich, was sich da alles entwickelt hat. Fußball-Oberligist VfR Aalen hat ebenfalls unterstützt. Bei einem Heimspiel sind Schals für diesen Zweck verkauft worden – und zwar nicht zu wenige. Fast 3000 Euro sind herausgesprungen, wie Helmli stolz verrät. Zur symbolischen Scheckübergabe ist er nach Aalen gefahren und wurde von VfR-Kapitän Ali Odabas, selbst Familienvater, herzlich empfangen. „Ganz starke Aktion vom VfR Aalen“, hat sich Helmli natürlich gefreut.
Immer noch ausstehend ist die Aktion mit den Pfandbons, die in drei Edeka-Filialen in Waldstetten Straßdorf und Schwäbisch Gmünd abgegeben werden. „Da habe ich jetzt von einem Bekannten eine Summe nur aus einer Filiale mitbekommen und ich kann sagen: da wird auch noch einmal viel Geld dazukommen“, verrät Helmli. Doch er fügt an: „Natürlich ist das wunderbar, dass sich so viele Menschen bereit erklären, Geld zu spenden oder Lose zu kaufen. Dennoch benötigen wir weiterhin jeden Cent. Jeder einzelne Cent wird bei Oliver und seiner Familie landen.“
So können unter anderem noch bis zum 20. Dezember Lose bei Helmli und seinen Mitstreitern erworben werden. Am 21. Dezember plant der Schlussmann schließlich die Auslosung, bei der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich über attraktive Preise freuen dürfen, dazu haben sie etwas Gutes getan. Dann wird Helmli auch erst das konkrete Gesamtergebnis der Spendensumme verraten, wie er sagt. Eines aber kann man schon jetzt verraten: Es wird eine enorme Summe werden.
Spendenkonto: VR-Bank Ostalb eG
Kontoinhaber: Max Helmli
IBAN: DE46 6149 0150 1151 4690 17
PayPal: max.helmli@gmx.net
Verwendungszweck: Ein Los für Oliver oder die Losnummer
Telefon Max Helmli: 0157/36212546