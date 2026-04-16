Spendenaktion der JSG Uelsen: 250 Euro für die Arche

– Foto: Vereinsfotograf

Die D1-, C1- und B1-Junioren der JSG ASC/Olympia Uelsen haben soziales Engagement bewiesen und eine Spendensumme von 250 Euro an die Arche Uelsen übergeben. Die Einnahmen wurden im Rahmen der Hallenturniere im Dezember 2025 in Wilsum gesammelt.

Auch auf Vereinsseite stößt die Aktion auf große Anerkennung: Der ASC Grün-Weiß 1949 Wielen und der SV Olympia Uelsen würdigen das Engagement ihrer Nachwuchsspieler und heben insbesondere die gute Zusammenarbeit innerhalb der Samtgemeinde hervor.

Zur offiziellen Übergabe trafen sich die Trainer der beteiligten Mannschaften mit Heinz Egbers, der als Teamleiter der Arche die Spende entgegennahm und sich dankbar zeigte.

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