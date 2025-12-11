Spende statt Wichteln

Die Damenmannschaft des SV Ambergau Bockenem hat in diesem Jahr auf ihr traditionelles Weihnachtswichteln verzichtet und stattdessen eine Spende an das Michaelis-Hospiz übergeben. Die Spielerinnen Maxim und Maybritt überreichten den gesammelten Betrag am Montagnachmittag an die Pflegedienstleitung Tatjana Vogel.

Das im März zweitausendfünfundzwanzig eröffnete Hospiz nutzt Spenden für Einrichtungsgegenstände, Möbel und Bilder sowie für Öle, die bei Massagen oder Bädern eingesetzt werden. Auch die Versorgung und Ausbildung der Therapiehunde wird dadurch ermöglicht. Zudem plant die Einrichtung den Aufbau einer Klangschalentherapie, für die noch Instrumente angeschafft und entsprechende Schulungen finanziert werden müssen.

Die Spielerinnen betonten bei ihrem Besuch ihre Wertschätzung für die Arbeit des Hospizes, in dem der Mensch und dessen Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Der Verein verbindet die Aktion mit guten Wünschen für die bevorstehende Weihnachtszeit.