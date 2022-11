Spende: 5.000 Euro für die Memminger Tafel

Der Fußball-Club Memmingen e.V. und die VR-Bank Memmingen eG spenden 5.000 Euro an die Memminger Tafel. Der FCM wird auch heuer auf seine klassische Weihnachts- und Jahresabschlussfeier verzichten und unterstützt stattdessen den sozialen Zweck. Die Spende von 2.500 Euro wurde vom FCM-Partner VR-Bank Memmingen eG verdoppelt.

„Die Tafel hat derzeit große Probleme, weil Lebensmittelspenden zurückgehen und die Zahl der Antragsteller größer wird, sodass bedürftige Kunden, die hier versorgt werden, momentan teilweise abgewiesen werden müssen“, so FCM-Schatzmeister Markus Kramer, „gerade in diesen Zeiten haben auch wir eine soziale Verantwortung und unterstützen mit unserer Geldspende, wie schon in den Jahren zuvor, soziale Einrichtungen der Stadt“. Kramer hat zusammen mit VR-Bank-Vorstand René Schinke jetzt die Schecks an Helmut Gunderlach (Memminger Tafel) und Peter Litzka (1. Vorsitzender des SKM) übergeben. „Uns ist es eine Herzensangelegenheit, bedürftige Menschen in akuten Notlagen zu unterstützen, deshalb haben wir nicht lange überlegt und gemeinsam mit dem FC Memmingen gespendet.“, erklärt Schinke nach dem Motto der Bank „was einer allein nicht schafft, das schaffen viele“

Seit 1998 können Menschen mit geringem Einkommen gegen ein symbolisches Entgelt einwandfreie Lebensmittel bei der Tafel erwerben. Die Einrichtung mit dem Laden in der Hinteren Gerbergasse ist mehr denn je auf Unterstützung und Zuwendungen angewiesen.