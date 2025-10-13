Spelles Trainer Henry Hupe spricht von verdienter Derby-Niederlage

Trainer Henry Hupe nahm nach der 1:3-Schlappe des SC Spelle-Venhaus im Oberliga-Derby beim SV Meppen II kein Blatt vor den Mund. Er sprach von einem „sehr enttäuschenden Ergebnis und einem enttäuschenden Spiel“.

Die Speller verharren nach der zweiten Niederlage in Folge mit zwölf Zählern in der zweiten Tabellenhälfte. Sie verloren die vergangenen drei Duelle gegen die U23 des SV Meppen.

Unter Flutlicht im Waldstadion hatten die Schwarz-Weißen sich viel vorgenommen. „Wir hatten aus meiner Sicht eine sehr gute Trainingswoche mit viel Energie, haben es aber nicht geschafft, das Ganze auf den Platz zu bringen“, erklärte Hupe. Die Anfangsphase bezeichnete er als durchwachsen. Dennoch ging sein Team durch Elias Strotmann in Führung.

Doch der Gastgeber kam schnell zurück ins Spiel, glich nur vier Minuten später aus und ging kurz nach der Pause in Führung. „Im Endeffekt ist es eine verdiente Niederlage, weil die Meppener einfach zielstrebiger in Richtung Box waren. Bei uns war es zu wenig. Gerade in den Basics.“ Zudem eroberte des SCSV zu wenig zweite Bälle. „Das war nicht gut.“