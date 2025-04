Spelles Steffen Schepers hat Operation gut überstanden

Außen- und Innenmeniskus wurden während der ambulanten Operation genäht. Deswegen dürfe er das Bein in den ersten vier Wochen nicht so stark beugen, erklärte Schepers. In dieser Zeit wird er sich auf Krücken fortbewegen.

Schepers, der sich Ende März verletzte, blickt schon wieder nach vorn. „Jetzt weiß ich wenigstens, dass im Knie alles heile ist und man es wieder aufbauen kann, sodass ich hoffentlich zum Januar wieder einsteigen kann.“ Schon am Wochenende machte der Speller Flügelflitzer einige Übungen, um die Muskeln wieder zu stärken. Mit der Physiotherapie will er diese Woche beginnen. Aber einen konkreten Plan, wann er wieder auf den Platz und die ersten Übungen mit dem Ball machen kann, gebe es noch nicht. „Das ist noch in weiter Ferne. Ich muss mich langsam wieder rantasten. Bis ich wieder einsatzfähig bin, ist es bestimmt Januar.“