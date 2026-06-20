Spelles erster Test in Melle

– Foto: Uli Mentrup

Auf den Fußball-Oberligisten SC Spelle-Venhaus wartet kurz nach dem Trainingsauftakt schon die erste Herausforderung: Die Emsländer treten am Samstag um 12 Uhr in Melle auf der Anlage von SuS Buer gegen den West-Regionalligisten FC Gütersloh an.

Spiel statt Training lautet die Änderung der Planung. „Die Rückmeldung der Spieler war sehr, sehr einheitlich, dass alle Bock haben zu spielen“, erklärt Trainer Henry Hupe. Er will die Spielzeit für die Fußballer gegen den interessanten Gegner gut verteilen. Inzwischen ist auch Jan-Luca Ahillen dabei, der beim Auftakt aus beruflichen Gründen fehlte.

Die bisherigen Eindrücke von Hupe sind so positiv, wie erhofft. Schon der Auftakt habe sein Gefühl bestätigt, dass „etwas richtig Gutes entstehen kann. Es war nur eine erste Einheit, da ist immer irgendwie viel Euphorie und Spannung. Das müssen wir beibehalten, aber dann glaube ich, ist die Qualität schon richtig hoch im Team.“