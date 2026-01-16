Spelles erste Sommer-Zugänge

– Foto: Uli Mentrup

Oberligist SC Spelle-Venhaus hat zwei neue Spieler für die kommende Saison verpflichtet: Daniel Benke und Joe Klöpper kommen von der U23 des SV Meppen und suchen beim SCSV eine neue Herausforderung in einer ambitionierten ersten Mannschaft. „Das Gesamtpaket hat uns zugesagt. Wir freuen uns auf Spelle.“

Der Sportliche Leiter Markus Schütte reagierte zufrieden auf die Zusagen, weil es zusammen mit seinem Kollegen Tobias Harink und Trainer Henry Hupe erneut gelungen ist, zwei Leistungsträger aus dem Emsland zu verpflichten. Die 23-jährigen Benke und Klöpper brächten zudem eine gehörige Portion Erfahrung und viel Potenzial mit. „Mit Joe war ich eigentlich ständig in Kontakt“, erklärt Schütte. Denn der aus Emsbüren stammende Innenverteidiger (am liebsten auf der linken Seite) hat in der C-Jugend ein Jahr für die Schwarz-Weißen gespielt. Schütte war damals Jugendkoordinator. „Er ist ein charakterstarker Typ und wird bei uns vorangehen.“ Schließlich ist Klöpper beim SVM im zweiten Jahr Kapitän. Aufgefallen ist er auch beim Derby im Herbst in Meppen. „Da war er der beste Mann auf dem Platz“, erwartet Schütte, dass Klöpper in Spelle den nächsten Schritt macht.

Der offensive Mittelfeldakteur Benke (am liebsten auf der Zehn) kann nach Einschätzung von Schütte auf dem Platz den Unterschied ausmachen. Der Fußballer ist zudem torgefährlich. Er hat laut „Fupa“ in 117 Punktspielen (Bezirksliga, Landesliga, Oberliga) für die U23 insgesamt 40 Tore geschossen und 42 Treffer seiner Mitspieler vorbereitet. Für die Erste der Blau-Weißen hat er in 13 Pflicht-Partien dreimal getroffen. Benke hat einen Einsatz in der 3. Liga gehabt. Klöpper wurde zweimal eingewechselt. Auch in der Regionalliga war er zweimal dabei. Beide zählten zum Kader der ersten Mannschaft. Die 3. Liga, lächelt Klöpper, mache sich gut in einer Vita, aber als Highlight beim SV Meppen nannte er genau wie Benke die beiden direkten Aufstiege mit der U23 bis in die Oberliga. Besonders in Erinnerung geblieben ist das entscheidende Derby am letzten Spieltag der Saison 2022/23, das Meppen vor 4333 Zuschauern 3:1 gewann. In ihren jeweils drei Duellen mit dem SCSV gingen Benke und Klöpper als Sieger vom Platz.