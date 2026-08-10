Spelles Auftakt macht Mut – und zeigt, worauf es ankommt

Fünf Tore, drei Punkte und die Tabellenführung: Der SC Spelle-Venhaus hat gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim einen Start nach Maß erwischt. Für die Emsländer war der Erfolg mehr als nur ein deutliches Ergebnis. Die Mannschaft bewies, dass sie auch schwierige Phasen überstehen kann, nutzte ihre Chancen konsequent und belohnte sich für einen intensiven Auftritt.
Dass der SCSV am Ende so deutlich gewann, war nach einer halben Stunde keineswegs selbstverständlich. Hildesheim hatte sich nach Speller Anfangsdruck in die Partie gearbeitet und traf zunächst die Latte. Wenig später bekam der VfV beim Stand von 0:0 sogar die Chance zur Führung.
Mattis Niemann verhinderte sie. Der Torwart parierte den Strafstoß von Louis Malina und hielt seine Mannschaft damit in einer Phase im Spiel, in der die Partie hätte kippen können. Für Spelle war die Szene mehr als eine starke Torwartaktion. Sie gab der Mannschaft die Möglichkeit, den eigenen Rhythmus wiederzufinden. Sieben Minuten später brachte Benjamin Evers die Gastgeber in Führung.
Auch Henry Hupe ordnete die Situation entsprechend ein. Die ersten 30 Minuten seien ein Spiel auf Augenhöhe gewesen, sagte der SCSV-Trainer auf der Homepage des Vereins. Dass Niemann den Strafstoß abwehrte, habe seiner Mannschaft „in die Karten gespielt“. Hupe sprach von einem gewissen Glück, fügte aber hinzu: „Aber das ist Fußball. Dennoch sind wir stolz auf unsere Leistung.“
Gerade in der zweiten Hälfte zeigte sich, weshalb Spelle mit Zuversicht in die neue Saison gehen kann. Die Mannschaft blieb aktiv, erhöhte den Druck und kam immer wieder zu gut herausgespielten Möglichkeiten. Evers erzielte seinen zweiten Treffer, Tom Winnemöller traf ebenfalls doppelt, dazu kam Artem Popovs Tor zum 5:0.
Auffällig war dabei nicht allein die Effektivität. Der SCSV konnte das Tempo auch bei Temperaturen um 30 Grad hochhalten und Hildesheim nach der Pause weitgehend aus dem Spiel nehmen. Mehrfach honorierten die Zuschauer gelungene Aktionen mit Szenenapplaus.
Der Erfolg passt damit zu dem Bild, das Spelle bereits in der Vorbereitung vermittelt hatte. Trainer Hupe hatte immer wieder die Breite und Qualität seines Kaders betont. Gegen Hildesheim kam diese Konkurrenzsituation erneut zum Tragen: Neben Evers und Winnemöller setzte auch Popov als Einwechselspieler einen Akzent.
Die Tabellenführung nach dem ersten Spieltag ist dabei vor allem eine Momentaufnahme. Aussagekräftiger ist für Spelle, dass die Mannschaft gegen einen Gegner, der die vergangene Saison als Vierter beendet hatte, auch nach einer schwierigen Phase die Kontrolle zurückgewann.
Am Freitag wartet mit dem Auswärtsspiel beim Regionalligaabsteiger TuS Blau-Weiß Lohne bereits die nächste Prüfung. Dann wird sich zeigen, ob der Auftakt mehr war als ein gelungener Saisonstart.