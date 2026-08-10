Spelles Auftakt macht Mut – und zeigt, worauf es ankommt Der SC Spelle-Venhaus startet mit einem 5:0 gegen Hildesheim in die Oberliga von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Fünf Tore, drei Punkte und die Tabellenführung: Der SC Spelle-Venhaus hat gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim einen Start nach Maß erwischt. Für die Emsländer war der Erfolg mehr als nur ein deutliches Ergebnis. Die Mannschaft bewies, dass sie auch schwierige Phasen überstehen kann, nutzte ihre Chancen konsequent und belohnte sich für einen intensiven Auftritt.

Dass der SCSV am Ende so deutlich gewann, war nach einer halben Stunde keineswegs selbstverständlich. Hildesheim hatte sich nach Speller Anfangsdruck in die Partie gearbeitet und traf zunächst die Latte. Wenig später bekam der VfV beim Stand von 0:0 sogar die Chance zur Führung. Mattis Niemann verhinderte sie. Der Torwart parierte den Strafstoß von Louis Malina und hielt seine Mannschaft damit in einer Phase im Spiel, in der die Partie hätte kippen können. Für Spelle war die Szene mehr als eine starke Torwartaktion. Sie gab der Mannschaft die Möglichkeit, den eigenen Rhythmus wiederzufinden. Sieben Minuten später brachte Benjamin Evers die Gastgeber in Führung.

Auch Henry Hupe ordnete die Situation entsprechend ein. Die ersten 30 Minuten seien ein Spiel auf Augenhöhe gewesen, sagte der SCSV-Trainer auf der Homepage des Vereins. Dass Niemann den Strafstoß abwehrte, habe seiner Mannschaft „in die Karten gespielt“. Hupe sprach von einem gewissen Glück, fügte aber hinzu: „Aber das ist Fußball. Dennoch sind wir stolz auf unsere Leistung.“ Breite und Energie zahlen sich aus Gerade in der zweiten Hälfte zeigte sich, weshalb Spelle mit Zuversicht in die neue Saison gehen kann. Die Mannschaft blieb aktiv, erhöhte den Druck und kam immer wieder zu gut herausgespielten Möglichkeiten. Evers erzielte seinen zweiten Treffer, Tom Winnemöller traf ebenfalls doppelt, dazu kam Artem Popovs Tor zum 5:0.