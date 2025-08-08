Speller Vorfreude

Generell, erklärt der 27-Jährige, „ist für mich persönlich jedes Fußballspiel wichtig, und ich gehe jedes gleich an, egal ob an Spieltag eins, zehn oder 32. Es geht darum, alles zu investieren, um zu gewinnen. So ist es Freitag auch.“ Aber Hupe weiß, dass der Saisonstart schon etwas Besonderes ist. Das letzte Punktspiel liegt zweieinhalb Monate zurück. Die Spieler wollten sehen, wo sie stehen, und auch gut in die Saison starten.

Mit dem 5:0 im Test bei Borussia Emsdetten haben die Speller die letzte Chance vor dem Punktspielstart zu einem Sieg genutzt. „Es war grundsätzlich gut, dass wir das Spiel gewonnen haben“, ist Hupe sicher. Vielleicht gibt es einen Tick mehr Sicherheit und trägt zu größerem Selbstvertrauen bei. „Wir werden das nicht überbewerten“, erklärt der Coach. In der Vorbereitung sei nicht alles gut, aber auch nicht alles schlecht gewesen. „Man muss einfach sehen, dass man es schafft, die guten Dinge auf den Platz zu bringen und die schlechten zu minimieren. Wir sind auf jeden Fall konkurrenzfähig, das wissen wir.“