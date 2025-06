Speller Trainingsauftakt am 24. Juni

Harink hat den Fußballern Hausaufgaben mit in die Sommerpause gegeben. Vorgesehen sind mehrere individuelle Läufe. Die erste Trainingswoche beginnt intensiv. Am 24.und 25. Juni stehen Einheiten auf dem Programm. Von freitags bis sonntags (27. bis 29. Juni) bezieht der SCSV wie in der vergangenen Serie ein Trainingslager in Bad Bentheim. Ein Testspiel ist dieses Mal allerdings nicht vorgesehen.

Am Freitag, 11. Juli, folgt das Duell des SCSV beim benachbarten westfälischen Oberligisten FC Eintracht Rheine (18.30 Uhr). Genau eine Woche später trifft der SC Spelle-Venhaus in Ueffeln (Landkreis Osnabrück) im Rahmen einer Sportwerbewoche auf den Regionalligisten SSV Jeddeloh (18. Juli, 19 Uhr). Am Dienstag, 22 Juli, erwarten die Schwarz-Weißen den Westfalenligisten SV Mesum (Anstoß 19 Uhr). Falls der SCSV am Wochenende 26./27. Juli nicht in der ersten Runde des Niedersachsenpokals antreten muss, ist ein weiterer Test geplant gegen den westfälischen Oberligisten SpVgg Vreden.

Ursprünglich war ein freundschaftlicher Vergleich in Spelle gegen den SV Meppen für den 9. Juli vereinbart. Es wäre für den SCSV das Highlight der Vorbereitung gewesen. Die Partie fällt aus, weil der Regionalligist zu dem Termin eine Einladung zu einem Test beim Zweitligaaufsteiger und DFB-Pokalfinalisten Arminia Bielefeld erhalten hat. Nach dem Rahmenspielplan ist der Auftakt der Oberliga-Saison Anfang August geplant. Gegner und genaues Datum sind noch nicht bekannt.